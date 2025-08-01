https://ria.ru/20250801/ukraina-2032760416.html

Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года

Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года - РИА Новости, 01.08.2025

Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что киевские власти продолжают вешать простым украинцам "лапшу на уши" о... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:33:00+03:00

2025-08-01T07:33:00+03:00

2025-08-01T07:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что киевские власти продолжают вешать простым украинцам "лапшу на уши" о возвращении Украины к границам 1991 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже". "Простым украинцам до сих пор вешают на уши лапшу про победу и границы 1991 года", - сказал Сальдо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика крым, украина, владимир сальдо, сергей лавров, владимир путин, оон