Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года
Сальдо: Киев продолжает вешать лапшу на уши о возвращении к границам 1991 года
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что киевские власти продолжают вешать простым украинцам "лапшу на уши" о возвращении Украины к границам 1991 года.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже".
"Простым украинцам до сих пор вешают на уши лапшу про победу и границы 1991 года", - сказал Сальдо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области.
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