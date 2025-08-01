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Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032760416.html
Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года
Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года - РИА Новости, 01.08.2025
Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что киевские власти продолжают вешать простым украинцам "лапшу на уши" о... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:33:00+03:00
2025-08-01T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что киевские власти продолжают вешать простым украинцам "лапшу на уши" о возвращении Украины к границам 1991 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже". "Простым украинцам до сих пор вешают на уши лапшу про победу и границы 1991 года", - сказал Сальдо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
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россия, республика крым, украина, владимир сальдо, сергей лавров, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Сальдо, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
Сальдо прокомментировал заявления Киева о выходе на границы 1991 года

Сальдо: Киев продолжает вешать лапшу на уши о возвращении к границам 1991 года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что киевские власти продолжают вешать простым украинцам "лапшу на уши" о возвращении Украины к границам 1991 года.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже".
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"Простым украинцам до сих пор вешают на уши лапшу про победу и границы 1991 года", - сказал Сальдо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир СальдоСергей ЛавровВладимир ПутинООН
 
 
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