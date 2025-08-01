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Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 01.08.2025 (обновлено: 17:05 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032759938.html
Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье
Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье - РИА Новости, 01.08.2025
Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье
Украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев — из самых способных инструкторы... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:27:00+03:00
2025-08-01T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
степан бандера
в мире
украина
организации украинских националистов* (оун)*
украинская повстанческая армия
национализм
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев — из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию, рассказал РИА Новости представитель николаевского подполья. "Развернута подготовка наподобие гитлерюгенда. Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты — выходцы из нацбатов вроде "Азова"*, — получившие ранения и освобожденные от службы", — рассказал собеседник агентства. По его словам, занятия включают обучение обращению с огнестрельным оружием и боевые стрельбы, "тренировки по боевому гопаку", оказание первой помощи и азы инженерной подготовки. Одной из задач такой подготовки является подбор кандидатов для диверсионной работы. "Выявляют наиболее идеологически правильных школьников, успешно осваивающих программу, свободно владеющих русским языком. С ними планируется осуществить дополнительную подготовку диверсионным методам войны для последующей заброски на территорию России", — сказал подпольщик.Он подчеркнул, что ключевая цель при этом — идеологическая обработка школьников, воспитание ненависти к России и русским. Им показывают ролики якобы "последствий российских ударов по гражданским объектам", а также навязывают искаженную историю, чтобы обвинить россиян в бедах украинцев и обелить образ таких националистов, как Степан Бандера.Бандера был главарем "Организации украинских националистов"*, одним из инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. Входившие в эти организации боевики действовали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами. Владимир Путин отмечал, что Бандера виновен в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250620/tsentr--2024096218.html
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россия, степан бандера, в мире, украина, организации украинских националистов* (оун)*, украинская повстанческая армия, национализм, терроризм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Степан Бандера, В мире, Украина, Организации украинских националистов* (ОУН)*, Украинская повстанческая армия, национализм, Терроризм
Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье

Британцы готовят диверсантов из украинских школьников для заброски в Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев — из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию, рассказал РИА Новости представитель николаевского подполья.
"Развернута подготовка наподобие гитлерюгенда. Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты — выходцы из нацбатов вроде "Азова"*, — получившие ранения и освобожденные от службы", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, занятия включают обучение обращению с огнестрельным оружием и боевые стрельбы, "тренировки по боевому гопаку", оказание первой помощи и азы инженерной подготовки. Одной из задач такой подготовки является подбор кандидатов для диверсионной работы.
«
"Выявляют наиболее идеологически правильных школьников, успешно осваивающих программу, свободно владеющих русским языком. С ними планируется осуществить дополнительную подготовку диверсионным методам войны для последующей заброски на территорию России", — сказал подпольщик.
Он подчеркнул, что ключевая цель при этом — идеологическая обработка школьников, воспитание ненависти к России и русским. Им показывают ролики якобы "последствий российских ударов по гражданским объектам", а также навязывают искаженную историю, чтобы обвинить россиян в бедах украинцев и обелить образ таких националистов, как Степан Бандера.
Бандера был главарем "Организации украинских националистов"*, одним из инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. Входившие в эти организации боевики действовали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами. Владимир Путин отмечал, что Бандера виновен в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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