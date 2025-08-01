https://ria.ru/20250801/ukraina-2032759938.html

Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье

Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье - РИА Новости, 01.08.2025

Британцы готовят диверсантов из украинских школьников, сообщило подполье

Украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев — из самых способных инструкторы... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:27:00+03:00

2025-08-01T07:27:00+03:00

2025-08-01T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев — из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию, рассказал РИА Новости представитель николаевского подполья. "Развернута подготовка наподобие гитлерюгенда. Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты — выходцы из нацбатов вроде "Азова"*, — получившие ранения и освобожденные от службы", — рассказал собеседник агентства. По его словам, занятия включают обучение обращению с огнестрельным оружием и боевые стрельбы, "тренировки по боевому гопаку", оказание первой помощи и азы инженерной подготовки. Одной из задач такой подготовки является подбор кандидатов для диверсионной работы. "Выявляют наиболее идеологически правильных школьников, успешно осваивающих программу, свободно владеющих русским языком. С ними планируется осуществить дополнительную подготовку диверсионным методам войны для последующей заброски на территорию России", — сказал подпольщик.Он подчеркнул, что ключевая цель при этом — идеологическая обработка школьников, воспитание ненависти к России и русским. Им показывают ролики якобы "последствий российских ударов по гражданским объектам", а также навязывают искаженную историю, чтобы обвинить россиян в бедах украинцев и обелить образ таких националистов, как Степан Бандера.Бандера был главарем "Организации украинских националистов"*, одним из инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. Входившие в эти организации боевики действовали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами. Владимир Путин отмечал, что Бандера виновен в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250620/tsentr--2024096218.html

https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, степан бандера, в мире, украина, организации украинских националистов* (оун)*, украинская повстанческая армия, национализм, терроризм