В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью
Шаффер: к октябрю Зеленского на посту президента Украины сменит Залужный
© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К октябрю главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить,заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
“Существуют признаки, согласно которым время Зеленского, вероятно, приближается к концу. И я, думаю, что многие люди, в том числе президент Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло. Поэтому мне кажется, что прямо сейчас коллективный Запад <…> пытается покончить с ним <…> Вероятно, к октябрю Зеленскому укажут на дверь. Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти”, —сказал он.
Как считает Шаффер, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — наиболее вероятная кандидатура на пост президента.
В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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