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В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 01.08.2025 (обновлено: 06:51 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032756858.html
В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью
В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью - РИА Новости, 01.08.2025
В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью
заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:41:00+03:00
2025-08-01T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
сша
владимир зеленский
валерий залужный
андрей ермак
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К октябрю главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить,заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.“Существуют признаки, согласно которым время Зеленского, вероятно, приближается к концу. И я, думаю, что многие люди, в том числе президент Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло. Поэтому мне кажется, что прямо сейчас коллективный Запад &lt;…&gt; пытается покончить с ним &lt;…&gt; Вероятно, к октябрю Зеленскому укажут на дверь. Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти”, —сказал он.Как считает Шаффер, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — наиболее вероятная кандидатура на пост президента.В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html
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в мире, украина, великобритания, сша, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью

Шаффер: к октябрю Зеленского на посту президента Украины сменит Залужный

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К октябрю главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить,заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
“Существуют признаки, согласно которым время Зеленского, вероятно, приближается к концу. И я, думаю, что многие люди, в том числе президент Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло. Поэтому мне кажется, что прямо сейчас коллективный Запад <…> пытается покончить с ним <…> Вероятно, к октябрю Зеленскому укажут на дверь. Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти”, —сказал он.
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25 июля, 08:00
Как считает Шаффер, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — наиболее вероятная кандидатура на пост президента.
В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАндрей ЕрмакСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
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