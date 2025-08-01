https://ria.ru/20250801/ukraina-2032756858.html

В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью

В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью - РИА Новости, 01.08.2025

В США Зеленскому отвели два месяца, чтобы попрощаться с властью

заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:41:00+03:00

2025-08-01T06:41:00+03:00

2025-08-01T06:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К октябрю главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить,заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.“Существуют признаки, согласно которым время Зеленского, вероятно, приближается к концу. И я, думаю, что многие люди, в том числе президент Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло. Поэтому мне кажется, что прямо сейчас коллективный Запад <…> пытается покончить с ним <…> Вероятно, к октябрю Зеленскому укажут на дверь. Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти”, —сказал он.Как считает Шаффер, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — наиболее вероятная кандидатура на пост президента.В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html

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