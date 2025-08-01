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ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных - РИА Новости, 01.08.2025
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https://ria.ru/20250801/ukraina-2032753594.html
ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных
ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных
Украинские военнослужащие прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:58:00+03:00
2025-08-01T05:58:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Противник начинает сбрасывать на тропы, на сети заградительные мертвых животных, заминированных кошек, зайцев. Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, датчики движения, магнитки", - рассказал "Купол". По словам сапёра, подобные СВУ могут сработать на технику и военнослужащих, а при наличии датчика движения и на гражданских. "Техника проезжает, срабатывает либо на движение, либо на магнитное поле, происходит взрыв, происходит повреждение техники... Гражданский проходит просто мимо, сработал на датчик движения и взорвался", - добавил "Купол". Разминирование таких "животных" проводится дистанционно, двумя способами. "Либо расстрелять, если есть возможность на расстоянии, либо дистанционно используем подручные средства, находим длинную палку, приматываем к ней тротил, и аккуратненько, тихонько подкладываем к зверушке и взрываем", - объяснил "Купол".
https://ria.ru/20241114/svo-1983696245.html
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безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия
ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных

ВСУ прячут СВУ в тушки мертвых кошек и зайцев на Харьковском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол".
"Противник начинает сбрасывать на тропы, на сети заградительные мертвых животных, заминированных кошек, зайцев. Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, датчики движения, магнитки", - рассказал "Купол".
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По словам сапёра, подобные СВУ могут сработать на технику и военнослужащих, а при наличии датчика движения и на гражданских.
"Техника проезжает, срабатывает либо на движение, либо на магнитное поле, происходит взрыв, происходит повреждение техники... Гражданский проходит просто мимо, сработал на датчик движения и взорвался", - добавил "Купол".
Разминирование таких "животных" проводится дистанционно, двумя способами. "Либо расстрелять, если есть возможность на расстоянии, либо дистанционно используем подручные средства, находим длинную палку, приматываем к ней тротил, и аккуратненько, тихонько подкладываем к зверушке и взрываем", - объяснил "Купол".
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