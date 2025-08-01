https://ria.ru/20250801/ukraina-2032753594.html

ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных

ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных

Украинские военнослужащие прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T05:58:00+03:00

2025-08-01T05:58:00+03:00

2025-08-01T05:58:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Противник начинает сбрасывать на тропы, на сети заградительные мертвых животных, заминированных кошек, зайцев. Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, датчики движения, магнитки", - рассказал "Купол". По словам сапёра, подобные СВУ могут сработать на технику и военнослужащих, а при наличии датчика движения и на гражданских. "Техника проезжает, срабатывает либо на движение, либо на магнитное поле, происходит взрыв, происходит повреждение техники... Гражданский проходит просто мимо, сработал на датчик движения и взорвался", - добавил "Купол". Разминирование таких "животных" проводится дистанционно, двумя способами. "Либо расстрелять, если есть возможность на расстоянии, либо дистанционно используем подручные средства, находим длинную палку, приматываем к ней тротил, и аккуратненько, тихонько подкладываем к зверушке и взрываем", - объяснил "Купол".

https://ria.ru/20241114/svo-1983696245.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, россия