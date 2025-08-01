https://ria.ru/20250801/ukraina-2032750192.html

Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра

Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025

Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра

Житель Часова Яра, освобожденного российской армией в четверг, рассказал РИА Новости, как представители киевского режима пытались отобрать у него детей, пока... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:44:00+03:00

2025-08-01T04:44:00+03:00

2025-08-01T04:44:00+03:00

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часов яр

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Житель Часова Яра, освобожденного российской армией в четверг, рассказал РИА Новости, как представители киевского режима пытались отобрать у него детей, пока город находился под оккупацией ВСУ. "Приехали эти "Белые ангелы" (подразделение ВСУ - ред.) с ментами и заставили выезжать. То есть, искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались. Две дочки пришлось вывезти. Жену собрал, все деньги, собрал все и отправил их. Но они не хотели. Они прекрасно понимали и знали, куда хотят, и что нас звали родственники жены в Белгород", - сказал беженец. По его словам, жену и дочерей пришлось вывезти в Днепропетровск, однако никакой помощи со стороны Украины или "Белых ангелов" оказано не было. "Их вывезли в Днепр, просто тупо бросили. И они сказали, снимайте сами (жилье - ред.). Снять квартиру стоит 15 тысяч (гривен в месяц). Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами", - добавил он. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела. В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

https://ria.ru/20241103/rebenok-1981644165.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, часов яр, днепропетровск, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)