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Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025
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04:44 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032750192.html
Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра
Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025
Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра
Житель Часова Яра, освобожденного российской армией в четверг, рассказал РИА Новости, как представители киевского режима пытались отобрать у него детей, пока... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:44:00+03:00
2025-08-01T04:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
часов яр
днепропетровск
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Житель Часова Яра, освобожденного российской армией в четверг, рассказал РИА Новости, как представители киевского режима пытались отобрать у него детей, пока город находился под оккупацией ВСУ. "Приехали эти "Белые ангелы" (подразделение ВСУ - ред.) с ментами и заставили выезжать. То есть, искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались. Две дочки пришлось вывезти. Жену собрал, все деньги, собрал все и отправил их. Но они не хотели. Они прекрасно понимали и знали, куда хотят, и что нас звали родственники жены в Белгород", - сказал беженец. По его словам, жену и дочерей пришлось вывезти в Днепропетровск, однако никакой помощи со стороны Украины или "Белых ангелов" оказано не было. "Их вывезли в Днепр, просто тупо бросили. И они сказали, снимайте сами (жилье - ред.). Снять квартиру стоит 15 тысяч (гривен в месяц). Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами", - добавил он. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела. В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
https://ria.ru/20241103/rebenok-1981644165.html
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в мире, украина, часов яр, днепропетровск, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Часов Яр, Днепропетровск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра

Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ пытались отобрать у него детей

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Житель Часова Яра, освобожденного российской армией в четверг, рассказал РИА Новости, как представители киевского режима пытались отобрать у него детей, пока город находился под оккупацией ВСУ.
"Приехали эти "Белые ангелы" (подразделение ВСУ - ред.) с ментами и заставили выезжать. То есть, искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались. Две дочки пришлось вывезти. Жену собрал, все деньги, собрал все и отправил их. Но они не хотели. Они прекрасно понимали и знали, куда хотят, и что нас звали родственники жены в Белгород", - сказал беженец.
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По его словам, жену и дочерей пришлось вывезти в Днепропетровск, однако никакой помощи со стороны Украины или "Белых ангелов" оказано не было.
"Их вывезли в Днепр, просто тупо бросили. И они сказали, снимайте сами (жилье - ред.). Снять квартиру стоит 15 тысяч (гривен в месяц). Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами", - добавил он.
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В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧасов ЯрДнепропетровскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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