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Киев поставил пенсионеров Херсона на грань выживания, заявил сенатор - РИА Новости, 01.08.2025
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04:34 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032749237.html
Киев поставил пенсионеров Херсона на грань выживания, заявил сенатор
Киев поставил пенсионеров Херсона на грань выживания, заявил сенатор - РИА Новости, 01.08.2025
Киев поставил пенсионеров Херсона на грань выживания, заявил сенатор
Киевские власти поставили пенсионеров подконтрольного Украине города Херсона на грань выживания, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:34:00+03:00
2025-08-01T04:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Киевские власти поставили пенсионеров подконтрольного Украине города Херсона на грань выживания, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Почти вся пенсия, рассказывают пожилые жители Херсона, уходит на оплату коммунальных услуг и очень дорогие лекарства. Покупать последние тоже могут далеко не все. Помощи с медикаментами нет. На еду средств у пенсионеров почти не остается. Более того, многие пенсию не получают вовсе. Люди поставлены на грань выживания", - сказал Кастюкевич. По его словам, складывается ощущение, что киевская и местная власти делают все для того, чтобы стариков стало как можно меньше. "Помощь разворовывается, даже не доходя до города. А если в результате преступного отношения к пенсионерам со стороны власти они умрут, в этом всегда можно обвинить Россию. Вот как считают люди в Херсоне. Гражданское население там теперь отлично понимает, что по факту находится под оккупацией у тех, кого раньше считали своими", - сказал сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250731/kherson-2032676525.html
https://ria.ru/20250710/kherson-2028263887.html
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в мире, херсон, россия, херсонская область , игорь кастюкевич
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Игорь Кастюкевич
Киев поставил пенсионеров Херсона на грань выживания, заявил сенатор

Киев поставил пенсионеров Херсона на грань выживания и не оказывает им помощь

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Киевские власти поставили пенсионеров подконтрольного Украине города Херсона на грань выживания, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Почти вся пенсия, рассказывают пожилые жители Херсона, уходит на оплату коммунальных услуг и очень дорогие лекарства. Покупать последние тоже могут далеко не все. Помощи с медикаментами нет. На еду средств у пенсионеров почти не остается. Более того, многие пенсию не получают вовсе. Люди поставлены на грань выживания", - сказал Кастюкевич.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона
Вчера, 17:32
По его словам, складывается ощущение, что киевская и местная власти делают все для того, чтобы стариков стало как можно меньше.
"Помощь разворовывается, даже не доходя до города. А если в результате преступного отношения к пенсионерам со стороны власти они умрут, в этом всегда можно обвинить Россию. Вот как считают люди в Херсоне. Гражданское население там теперь отлично понимает, что по факту находится под оккупацией у тех, кого раньше считали своими", - сказал сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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В миреХерсонРоссияХерсонская областьИгорь Кастюкевич
 
 
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