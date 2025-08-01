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"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:39 01.08.2025 (обновлено: 05:08 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032746924.html
"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой
"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой - РИА Новости, 01.08.2025
"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:39:00+03:00
2025-08-01T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
олег соскин
леонид кучма
ринат ахметов
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.Этой зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Остался еще август. Чувствуете, как июнь и июль пролетели? &lt;…&gt; А дальше, что приходит? Короткие дни, темнота, дожди. Морозы, ветра, снег &lt;…&gt; Холода настанут, уже тепла не будет. &lt;…&gt; Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. &lt;…&gt; Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет”, — сказал он.При этом, как считает Соскин, представители киевского режима, например олигарх Ринат Ахметов, отправятся зимовать в другие страны, бросив своих соотечественников.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране продолжает расширяться нашествие саранчи, угрожая урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особый ущерб насекомые наносят посевам подсолнечника, уже затронув Днепропетровскую, Одесскую, Винницкую, а также части Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html
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в мире, украина, херсонская область , олег соскин, леонид кучма, ринат ахметов, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Олег Соскин, Леонид Кучма, Ринат Ахметов, Верховная Рада Украины
"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой

Соскин: уже этой зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.Этой зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
“Остался еще август. Чувствуете, как июнь и июль пролетели? <…> А дальше, что приходит? Короткие дни, темнота, дожди. Морозы, ветра, снег <…> Холода настанут, уже тепла не будет. <…> Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет”, — сказал он.
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При этом, как считает Соскин, представители киевского режима, например олигарх Ринат Ахметов, отправятся зимовать в другие страны, бросив своих соотечественников.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране продолжает расширяться нашествие саранчи, угрожая урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особый ущерб насекомые наносят посевам подсолнечника, уже затронув Днепропетровскую, Одесскую, Винницкую, а также части Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьОлег СоскинЛеонид КучмаРинат АхметовВерховная Рада Украины
 
 
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