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"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой
"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой - РИА Новости, 01.08.2025
"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:39:00+03:00
2025-08-01T03:39:00+03:00
2025-08-01T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.Этой зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Остался еще август. Чувствуете, как июнь и июль пролетели? <…> А дальше, что приходит? Короткие дни, темнота, дожди. Морозы, ветра, снег <…> Холода настанут, уже тепла не будет. <…> Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет”, — сказал он.При этом, как считает Соскин, представители киевского режима, например олигарх Ринат Ахметов, отправятся зимовать в другие страны, бросив своих соотечественников.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране продолжает расширяться нашествие саранчи, угрожая урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особый ущерб насекомые наносят посевам подсолнечника, уже затронув Днепропетровскую, Одесскую, Винницкую, а также части Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Олег Соскин, Леонид Кучма, Ринат Ахметов, Верховная Рада Украины
"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой
Соскин: уже этой зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа