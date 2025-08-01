https://ria.ru/20250801/ukraina-2032746924.html

"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой

"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой - РИА Новости, 01.08.2025

"Мертвые города": украинцев предупредили о катастрофе уже этой зимой

заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:39:00+03:00

2025-08-01T03:39:00+03:00

2025-08-01T05:08:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.Этой зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Остался еще август. Чувствуете, как июнь и июль пролетели? <…> А дальше, что приходит? Короткие дни, темнота, дожди. Морозы, ветра, снег <…> Холода настанут, уже тепла не будет. <…> Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет”, — сказал он.При этом, как считает Соскин, представители киевского режима, например олигарх Ринат Ахметов, отправятся зимовать в другие страны, бросив своих соотечественников.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране продолжает расширяться нашествие саранчи, угрожая урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особый ущерб насекомые наносят посевам подсолнечника, уже затронув Днепропетровскую, Одесскую, Винницкую, а также части Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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в мире, украина, херсонская область , олег соскин, леонид кучма, ринат ахметов, верховная рада украины