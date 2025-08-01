https://ria.ru/20250801/ukraina-2032743737.html

В Белой Церкви прогремели взрывы

В Белой Церкви прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025

В Белой Церкви прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Белая Церковь в Киевской области на фоне воздушной тревоги в ряде районов области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:44:00+03:00

2025-08-01T02:44:00+03:00

2025-08-01T02:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киевская область

россия

белая церковь (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Белая Церковь в Киевской области на фоне воздушной тревоги в ряде районов области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Белая Церковь (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Киевской области воздушная тревога была объявлена после полуночи в пятницу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

россия

белая церковь (город)

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Дарья Буймова

в мире, киевская область, россия, белая церковь (город), вооруженные силы украины