https://ria.ru/20250801/ukraina-2032743737.html
В Белой Церкви прогремели взрывы
В Белой Церкви прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
В Белой Церкви прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Белая Церковь в Киевской области на фоне воздушной тревоги в ряде районов области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:44:00+03:00
2025-08-01T02:44:00+03:00
2025-08-01T02:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
россия
белая церковь (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:116:1281:836_1920x0_80_0_0_933a26e92d935297e6cf8a2f080ea312.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Белая Церковь в Киевской области на фоне воздушной тревоги в ряде районов области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Белая Церковь (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Киевской области воздушная тревога была объявлена после полуночи в пятницу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
россия
белая церковь (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_01444358767eb81ed344e66c95bd8e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, россия, белая церковь (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Белая Церковь (город), Вооруженные силы Украины
В Белой Церкви прогремели взрывы
В городе Белая Церковь в Киевской области прогремели взрывы