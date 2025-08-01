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В Белой Церкви прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:44 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032743737.html
В Белой Церкви прогремели взрывы
В Белой Церкви прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
В Белой Церкви прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Белая Церковь в Киевской области на фоне воздушной тревоги в ряде районов области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:44:00+03:00
2025-08-01T02:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
россия
белая церковь (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Белая Церковь в Киевской области на фоне воздушной тревоги в ряде районов области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Белая Церковь (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Киевской области воздушная тревога была объявлена после полуночи в пятницу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
россия
белая церковь (город)
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в мире, киевская область, россия, белая церковь (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Белая Церковь (город), Вооруженные силы Украины
В Белой Церкви прогремели взрывы

В городе Белая Церковь в Киевской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Белая Церковь в Киевской области на фоне воздушной тревоги в ряде районов области, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Белая Церковь (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
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На Западе раскрыли, на что пошли ВСУ из-за наступления российских войск
Вчера, 23:07
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Киевской области воздушная тревога была объявлена после полуночи в пятницу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьРоссияБелая Церковь (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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