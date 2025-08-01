https://ria.ru/20250801/ugrozy-2032895582.html

Аналитик: производство "Орешника" позволит нивелировать угрозы от ЕС и НАТО

Аналитик: производство "Орешника" позволит нивелировать угрозы от ЕС и НАТО - РИА Новости, 01.08.2025

Аналитик: производство "Орешника" позволит нивелировать угрозы от ЕС и НАТО

Серийное производство ракетных комплексов "Орешник" позволит нивелировать любые угрозы со стороны НАТО и европейских стран, которые к 2030 году собираются быть... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:14:00+03:00

2025-08-01T18:14:00+03:00

2025-08-01T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Серийное производство ракетных комплексов "Орешник" позволит нивелировать любые угрозы со стороны НАТО и европейских стран, которые к 2030 году собираются быть готовыми к полномасштабной войне с Россией, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что серийное производство комплексов "Орешник" заработало в России, первый серийный комплекс уже произведен и поступил в войска. "Надо подчеркнуть, что сообщение о первом серийно произведенном "Орешнике" надо рассматривать и в контексте нынешней военно-политической ситуации, в том числе и как ответ на давление со стороны Запада", - сказал Коротченко. По его словам, Россия сегодня является одним из лидеров в области боевого твердотопливного ракетостроения. Масштабирование серийного выпуска "Орешника" позволит чрезвычайно эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, которые особенно проявились после выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, отметил аналитик. "Мы показываем, что задачи СВО будут продолжать решаться по тем основным направлениям, которые были озвучены ранее Кремлем, никаких изменений не произойдет, Россия готова к адекватному реагированию на новые риски и угрозы, которые сегодня проецируют, прежде всего, европейские страны НАТО и Евросоюз", - добавил Коротченко. По его словам, в планах этих стран "поддерживать Украину и в готовности быть полностью отмобилизованными к большой войне с Россией к 2030 году". "Как раз за эти пять лет у нас будет произведено достаточное количество комплексов "Орешник", с помощью которых мы будем нивелировать превосходство НАТО в области обычных вооружений и численности личного состава для того, чтобы гарантированно ответить на любые виды агрессии против нашей страны", - подчеркнул эксперт. Ранее Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.

https://ria.ru/20250801/putin-2032835491.html

https://ria.ru/20250801/rossija-2032847620.html

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россия, украина, сша, игорь коротченко, владимир путин, нато, евросоюз, в мире