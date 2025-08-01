Аналитик: производство "Орешника" позволит нивелировать угрозы от ЕС и НАТО
Коротченко: "Орешник" нивелирует угрозы от готовящихся к войне с РФ ЕС и НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Серийное производство ракетных комплексов "Орешник" позволит нивелировать любые угрозы со стороны НАТО и европейских стран, которые к 2030 году собираются быть готовыми к полномасштабной войне с Россией, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что серийное производство комплексов "Орешник" заработало в России, первый серийный комплекс уже произведен и поступил в войска.
"Надо подчеркнуть, что сообщение о первом серийно произведенном "Орешнике" надо рассматривать и в контексте нынешней военно-политической ситуации, в том числе и как ответ на давление со стороны Запада", - сказал Коротченко.
По его словам, Россия сегодня является одним из лидеров в области боевого твердотопливного ракетостроения. Масштабирование серийного выпуска "Орешника" позволит чрезвычайно эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, которые особенно проявились после выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, отметил аналитик.
"Мы показываем, что задачи СВО будут продолжать решаться по тем основным направлениям, которые были озвучены ранее Кремлем, никаких изменений не произойдет, Россия готова к адекватному реагированию на новые риски и угрозы, которые сегодня проецируют, прежде всего, европейские страны НАТО и Евросоюз", - добавил Коротченко.
По его словам, в планах этих стран "поддерживать Украину и в готовности быть полностью отмобилизованными к большой войне с Россией к 2030 году".
"Как раз за эти пять лет у нас будет произведено достаточное количество комплексов "Орешник", с помощью которых мы будем нивелировать превосходство НАТО в области обычных вооружений и численности личного состава для того, чтобы гарантированно ответить на любые виды агрессии против нашей страны", - подчеркнул эксперт.
Ранее Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.