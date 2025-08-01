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В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 01.08.2025
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12:33 01.08.2025 (обновлено: 12:34 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ufa-2032804457.html
В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 01.08.2025
В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
Правоохранители ищут осуждённого мужчину, сбежавшего из колонии-поселения под Уфой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Башкирии. РИА Новости, 01.08.2025
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происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
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УФА, 1 авг - РИА Новости. Правоохранители ищут осуждённого мужчину, сбежавшего из колонии-поселения под Уфой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Башкирии. "Подразделением розыска УФСИН России по Республике Башкортостан разыскивается осужденный Тургунбоев Собир Тургунбович, 1975 года рождения, который самовольно покинул участок колонии-поселения в микрорайоне Шакша города Уфы", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения осужденного. В ведомстве напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения, получать посылки и иметь свидания без ограничения их количества. "При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим вас сообщить по телефону 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-917-753-57-77", - добавили в управлении. Telegram-канал MashBatash пишет, что Тургунбоев родом из Узбекистана и был осуждён за кражу.
https://ria.ru/20250409/rostov-2010199373.html
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Осужденный за кражу Тургунбоев сбежал из колонии-поселения под Уфой

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вид с воздуха на город Уфа. Архивное фото
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УФА, 1 авг - РИА Новости. Правоохранители ищут осуждённого мужчину, сбежавшего из колонии-поселения под Уфой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Башкирии.
"Подразделением розыска УФСИН России по Республике Башкортостан разыскивается осужденный Тургунбоев Собир Тургунбович, 1975 года рождения, который самовольно покинул участок колонии-поселения в микрорайоне Шакша города Уфы", - говорится в сообщении.
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В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения осужденного.
В ведомстве напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения, получать посылки и иметь свидания без ограничения их количества.
"При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим вас сообщить по телефону 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-917-753-57-77", - добавили в управлении.
Telegram-канал MashBatash пишет, что Тургунбоев родом из Узбекистана и был осуждён за кражу.
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