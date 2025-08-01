https://ria.ru/20250801/ufa-2032804457.html

В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 01.08.2025

В Уфе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Правоохранители ищут осуждённого мужчину, сбежавшего из колонии-поселения под Уфой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Башкирии. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:33:00+03:00

2025-08-01T12:33:00+03:00

2025-08-01T12:34:00+03:00

происшествия

уфа

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УФА, 1 авг - РИА Новости. Правоохранители ищут осуждённого мужчину, сбежавшего из колонии-поселения под Уфой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Башкирии. "Подразделением розыска УФСИН России по Республике Башкортостан разыскивается осужденный Тургунбоев Собир Тургунбович, 1975 года рождения, который самовольно покинул участок колонии-поселения в микрорайоне Шакша города Уфы", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения осужденного. В ведомстве напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения, получать посылки и иметь свидания без ограничения их количества. "При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим вас сообщить по телефону 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-917-753-57-77", - добавили в управлении. Telegram-канал MashBatash пишет, что Тургунбоев родом из Узбекистана и был осуждён за кражу.

https://ria.ru/20250409/rostov-2010199373.html

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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан