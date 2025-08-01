https://ria.ru/20250801/udary-2032799775.html

ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю

ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю - РИА Новости, 01.08.2025

ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:06:00+03:00

2025-08-01T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны."С 26 июля по 1 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.Поражены: Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250801/pvo--2032802599.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)