ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по украинской инфраструктуре
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны.
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"С 26 июля по 1 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.
Поражены:
- предприятия военно-промышленного комплекса Украины;
- инфраструктура военных аэродромов;
- цеха производства БПЛА и запчастей к ним;
- пункты управления беспилотниками дальнего действия;
- склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов;
- пункты временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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