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ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:06 01.08.2025 (обновлено: 13:19 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/udary-2032799775.html
ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю
ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:06:00+03:00
2025-08-01T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;С 26 июля по 1 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами&quot;, — говорится в сводке.Поражены: Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250801/pvo--2032802599.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли семь групповых ударов по ВСУ и объектам ВПК за неделю

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по украинской инфраструктуре

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"С 26 июля по 1 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.

ПВО России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Вчера, 12:25
Поражены:
  • предприятия военно-промышленного комплекса Украины;
  • инфраструктура военных аэродромов;
  • цеха производства БПЛА и запчастей к ним;
  • пункты управления беспилотниками дальнего действия;
  • склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов;
  • пункты временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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