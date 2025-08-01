https://ria.ru/20250801/uchenie-2032741013.html
В Японском море пройдет военно-морское учение России и Китая
В Японском море пройдет военно-морское учение России и Китая - РИА Новости, 01.08.2025
В Японском море пройдет военно-морское учение России и Китая
Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет в акватории Японского моря с 1 по 5 августа, сообщила накануне... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:36:00+03:00
2025-08-01T01:36:00+03:00
2025-08-01T01:36:00+03:00
владивосток
японское море
китай
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет в акватории Японского моря с 1 по 5 августа, сообщила накануне пресс-служба Тихоокеанского флота. Российский отряд кораблей будет возглавлять большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской эсминец "Шаосин". Также в учении примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран. "Учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Учение будет состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, на котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море. В море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - сообщил флот. Накануне отряд китайских кораблей прибыл во Владивосток. В составе отряда: эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи", дизель-электрическая подводная лодка, корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху". Отмечается, что китайские корабли разделили причал с большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц" и корветом "Громкий". Они совместно с дизель-электрической подводной лодкой "Волхов" и спасательным судном "Игорь Белоусов" будут участвовать в учениях от российской стороны. Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган сообщал, что после совместных учений часть сил обеих сторон проведет шестое совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана. "(Эти учения - ред.) являются частью годового плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой", - сказал тогда Чжан Сяоган.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031733318.html
https://ria.ru/20250727/vmf-2031732746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, японское море, китай, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Владивосток, Японское море, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
В Японском море пройдет военно-морское учение России и Китая
В Японском море пройдет российско-китайское учение Морское взаимодействие-2025
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет в акватории Японского моря с 1 по 5 августа, сообщила накануне пресс-служба Тихоокеанского флота.
Российский отряд кораблей будет возглавлять большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской эсминец "Шаосин". Также в учении примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран.
"Учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Учение будет состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке
будет развернут штаб руководства, на котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море. В море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ
", - сообщил флот.
Накануне отряд китайских кораблей прибыл во Владивосток. В составе отряда: эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи", дизель-электрическая подводная лодка, корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху".
Отмечается, что китайские корабли разделили причал с большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц" и корветом "Громкий". Они совместно с дизель-электрической подводной лодкой "Волхов" и спасательным судном "Игорь Белоусов" будут участвовать в учениях от российской стороны.
Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган сообщал, что после совместных учений часть сил обеих сторон проведет шестое совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана
.
"(Эти учения - ред.) являются частью годового плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой", - сказал тогда Чжан Сяоган.