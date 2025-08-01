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В Японском море пройдет военно-морское учение России и Китая

В Японском море пройдет военно-морское учение России и Китая - РИА Новости, 01.08.2025

В Японском море пройдет военно-морское учение России и Китая

Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет в акватории Японского моря с 1 по 5 августа, сообщила накануне... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:36:00+03:00

2025-08-01T01:36:00+03:00

2025-08-01T01:36:00+03:00

владивосток

японское море

китай

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет в акватории Японского моря с 1 по 5 августа, сообщила накануне пресс-служба Тихоокеанского флота. Российский отряд кораблей будет возглавлять большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской эсминец "Шаосин". Также в учении примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран. "Учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Учение будет состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, на котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море. В море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - сообщил флот. Накануне отряд китайских кораблей прибыл во Владивосток. В составе отряда: эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи", дизель-электрическая подводная лодка, корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху". Отмечается, что китайские корабли разделили причал с большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц" и корветом "Громкий". Они совместно с дизель-электрической подводной лодкой "Волхов" и спасательным судном "Игорь Белоусов" будут участвовать в учениях от российской стороны. Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган сообщал, что после совместных учений часть сил обеих сторон проведет шестое совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана. "(Эти учения - ред.) являются частью годового плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой", - сказал тогда Чжан Сяоган.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031733318.html

https://ria.ru/20250727/vmf-2031732746.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, японское море, китай, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность