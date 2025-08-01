https://ria.ru/20250801/tserkov-2032877900.html

Армянская апостольская церковь осудила арест архиепископа Аджапахяна

Армянская апостольская церковь осудила арест архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 01.08.2025

Армянская апостольская церковь осудила арест архиепископа Аджапахяна

Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:53:00+03:00

2025-08-01T16:53:00+03:00

2025-08-01T16:53:00+03:00

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти страны обвиняют в призывах к свержению власти, и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника. "Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ – ред.) осуждает принятое 30 июля решение апелляционного уголовного в отношении правящего архиерея Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна, оставившего в силе первоначальный незаконный судебный акт о его аресте", - говорится в заявлении ААЦ. Там же отмечается, что суд первой инстанции 28 июня арестовал архиепископа Аджапахяна по надуманным аргументам якобы из-за воспрепятствования расследованию и совершения преступления. "Содержание архиепископа Микаэла Аджапахяна под стражей является карательной мерой, направленной на ограничение свободы слова, и прямым следствием антицерковной политики властей и риторики ненависти в отношении церковнослужителей. Призываем судебные органы и органы прокуратуры незамедлительно освободить необоснованно арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250726/armeniya-2031556094.html

https://ria.ru/20250723/ustav-2030885103.html

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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь