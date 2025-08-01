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Федеральный центр исследований питания, биотехнологии и безопасности пищи

Федеральный центр исследований питания, биотехнологии и безопасности пищи - РИА Новости, 01.08.2025

Федеральный центр исследований питания, биотехнологии и безопасности пищи

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" – ведущее... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:16:00+03:00

2025-08-01T00:16:00+03:00

2025-08-01T00:16:00+03:00

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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" – ведущее научно-исследовательское и научно-методическое учреждение страны, занимающееся разработкой физиолого-биохимических основ науки о питании (нутрициологии), гигиены питания, диетологии, детского питания, методов исследования в области питания. Создание центра восходит к 1920 году, когда был организован Научно-исследовательский институт физиологии питания, руководителем которого стал ученик и ближайший сотрудник Ивана Сеченова, один из основоположников науки о питании профессор Михаил Шатерников.В учреждении получили свое начало физиология и биохимия питания, витаминология. В 1927 году на Всесоюзном совещании по общественному питанию наркомом здравоохранения Николаем Семашко был поднят вопрос об организации центрального института питания, который должен был возглавить и объединить всю научную работу в этой области. 1 августа 1930 года был создан Государственный научно-исследовательский институт питания Наркомздрава РСФСР – комплексное научное учреждение по проблемам питания. Директором института был назначен крупный ученый-биохимик профессор Борис Збарский (до 1934 года).В структуру института были включены учреждения Наркомздрава: Научно-исследовательский институт физиологии питания, пищевое отделение Санитарно-гигиенического института, кабинет общественного питания Института социальной гигиены, а также Институт диететики и лечебной физкультуры имени Н.А. Семашко и отделение диететики и болезней органов пищеварения с экспериментальной диететической лабораторией Института курортологии с последующей их реорганизацией в Клинику общественного лечебного питания (ныне Клиника лечебного питания).В первые годы существования учреждения основной задачей было изучение вопросов, касающихся физиологических норм питания для различных профессиональных и возрастных групп населения. Большое внимание уделялось вопросам общественного питания, в том числе питания детей в различного рода детских учреждениях. В 1936 году институт получил статус Центрального государственного научно-исследовательского института питания Наркомздрава РСФСР, а в 1937 году он был переименован во Всесоюзный институт питания Наркомздрава СССР. Директором института в это время был профессор Всеволод Каганов (до 1944 года). На институт была возложена задача по изучению всего комплекса вопросов питания здорового и больного человека, включая решение научно-практических вопросов в области питания и подготовки научных кадров, продолжилась разработка вопросов, связанных с санитарно-пищевым законодательством и массовой санитарно-гигиенической пропагандой по проблемам питания.В 1941 году институт был эвакуирован в Новосибирск, где продолжил свою работу на базе Санитарного института и витаминной станции. Учреждение возвратилось в Москву в 1943 году; в этом же году оно было переименовано в Центральный научно-исследовательский институт питания. В годы Великой Отечественной войны научно-исследовательская работа института была посвящена разработке ряда задач, возникших перед здравоохранением в области питания в условиях военной обстановки. Это были изыскания новых видов пищевого сырья и источников питания, вопросы замены в случае необходимости одних пищевых продуктов другими, вопросы организации питания войск различных родов оружия в разных условиях, вопросы рациональной организации общественного питания, вопросы рационального использования питания для укрепления здоровья войск и населения и для повышения их устойчивости по отношению к различным, особенно инфекционным, заболеваниям и др. Также решались задачи, связанные с необходимостью восстановления функциональных способностей организма, нарушенных сопровождающими военную обстановку дефектами питания. Это относилось в первую очередь к изучению новых видов пищевого сырья и новых пищевых продуктов, выпускаемых пищевой промышленностью в качестве заменителей пищевых продуктов животного и растительного происхождения. После образования в 1944 году Академии медицинских наук СССР институт вошел в ее систему по отделению гигиены, микробиологии и эпидемиологии (впоследствии – отделение профилактической медицины) и был переименован в Научно-исследовательский институт питания. Тесная связь с академией обеспечивала большие возможности координации работы с учеными других специальностей – наладилось сотрудничество с институтами сельскохозяйственного профиля, агропромышленного комплекса, отделениями физики, химии, биологии. В этот период учреждение возглавляли такие видные ученые, как профессор Михаил Мережинский (1944-1945), академик АН СССР и АМН СССР Сергей Северин (1945-1947).Под руководством профессора, члена-корреспондента АМН СССР Ольги Молчановой (1947-1961) были начаты углубленные исследования в области физиологии питания, особенно физиологии пищеварения, работы по изучению обмена веществ при различных условиях питания, а также пригодности для питания человека новых пищевых веществ и вкусовых средств.Резкая интенсификация исследований в области науки о питании произошла с назначением на должность директора института академика АМН СССР Алексея Покровского (1961-1976). За сравнительно короткий период институт занял лидирующее положение в нутрициологии не только в СССР, но и в мире. Была разработана и сформулирована теоретическая концепция о сбалансированном питании, послужившая основой для дальнейшего развития фундаментальных исследований по всем разделам и направлениям работы института. Развивались новые направления – медицинская энзимология, гигиена питания и пищевая токсикология, поиск новых источников пищи и др. На базе института проходили крупнейшие международные форумы. Учреждение стало главным исследовательским центром по проблемам белка в мире – сюда приезжали учиться и работать мировые лидеры в области науки о питании, безопасности пищи.В 1974 году был создан филиал Института питания в Алма-Ате, позднее превратившийся в самостоятельный научный центр региональных проблем питания – Казахскую академию питания. В этом учреждении успешно проводятся исследования по изучению особенностей питания населения, проживающего в различных климатогеографических зонах республики, а также по проблемам витаминной и белковой недостаточности и их сочетанного влияния на организм человека.После Покровского Институт питания возглавил член-корреспондент АМН СССР Валерий Шатерников (1978-1982). В дополнение к основным задачам по проблеме питания здорового и больного человека институт активно занимался вопросами пищевой аллергии и энтерального питания для ряда категорий тяжелобольных, разрабатывались и создавались специализированные продукты питания.С 1982 по 2000 год директором института был назначен заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН Михаил Волгарев, известный ученый в области нутрициологии. Под его руководством в учреждении были проведены исследования по выявлению динамики уточнения величин потребностей человека в основных пищевых веществах и энергии, а также определена необходимость постоянного развития базы нормирования этих веществ.С 2000 по 2015 год институт возглавлял академик РАН Виктор Тутельян.В 2016 году институт был реорганизован путем присоединения к нему филиалов и в настоящее время имеет наименование Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" (ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи"). Он интегрировал в своем составе три института: Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии, Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, Научно-исследовательский институт детского питания. Возглавляет центр академик РАН Дмитрий Никитюк.Основными направлениями деятельности центра являются оценка состояния питания детского и взрослого населения России с учетом региональных особенностей, разработка основ здорового питания для лиц с различным уровнем физической активности, поиск новых источников биологически активных соединений, участие в экспертизах и оценке биологически активных добавок к пище, расширение сырьевой базы пищевой промышленности за счет новых источников пищи, формирование системы оценки безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного, животного и микробного происхождения, изучение проблем микробиологической и химической безопасности пищевых продуктов и др.ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" координирует деятельность диетологической службы Минздрава России. Центр под руководством Роспотребнадзора является одним из основных разработчиков нормативной правовой и методической базы в области оценки качества и безопасности пищи в Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе, осуществляет научные разработки и прикладные исследования для РАН, Минобрнауки России, Минздрава России, Роспотребнадзора, Минсельхоза России, Минтруда России, Минпромторга России, Россельхознадзора, Росрыболовства и др.В структуру центра входят Клиника лечебного питания, которая является единственным в стране многопрофильным лечебно-диагностическим и научно-исследовательским медицинским центром, сочетающим самые современные медицинские технологии с уникальными методиками лечебного питания, Консультативно-диагностический центр "Здоровое и спортивное питание", созданный как научно-практический центр, который ориентирован на помощь населению России в лечении заболеваний, связанных с питанием, и формировании здорового образа жизни, 12 лабораторий, четыре филиала: Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии, Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, Научно-исследовательский институт детского питания, Бирюлевский экспериментальный завод.В центре проводится работа по подготовке научных и медицинских кадров высшей квалификации.С 1932 года центр издает научно-практический журнал "Вопросы питания", тематикой которого является публикация современных достижений в области науки о питании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, наука, исследования, питание