https://ria.ru/20250801/tsb-2032877478.html

ЦБ снял ограничения на покупку валюты для иностранных инвесторов

ЦБ снял ограничения на покупку валюты для иностранных инвесторов - РИА Новости, 01.08.2025

ЦБ снял ограничения на покупку валюты для иностранных инвесторов

Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для резидентов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам, следует из сообщения... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:52:00+03:00

2025-08-01T16:52:00+03:00

2025-08-01T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для резидентов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам, следует из сообщения регулятора. "Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам", — говорится в сообщении. Иностранцы, которым сейчас открыты счета "С", также смогут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги, пояснили в ЦБ. Но для активов, которые учитываются на счетах "С", сохранится ограниченный режим: их нельзя будет использовать для инвестиций, отметили там.

https://ria.ru/20250729/rossiya-2032026848.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, в мире, запад, финансы, инвестиции