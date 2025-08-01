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В Ростовской области объявили ракетную опасность
В Ростовской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
В Ростовской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены на территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:54:00+03:00
2025-08-01T23:54:00+03:00
2025-08-01T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлены на территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Объявлена ракетная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг", - говорится в сообщении. Кроме того, опасность атаки БПЛА также была объявлена в регионе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили ракетную опасность
В Ростовской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА