https://ria.ru/20250801/trevoga-2032753442.html

"Закончилась история": на Западе забили тревогу из-за потери ВСУ Часова Яра

"Закончилась история": на Западе забили тревогу из-за потери ВСУ Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025

"Закончилась история": на Западе забили тревогу из-за потери ВСУ Часова Яра

Освобождение Часова Яра российскими войсками обернется большой проблемой для ВСУ, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T05:57:00+03:00

2025-08-01T05:57:00+03:00

2025-08-01T05:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Освобождение Часова Яра российскими войсками обернется большой проблемой для ВСУ, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube."Киевский режим посылал огромное количество солдат в Часов Яр, они изо всех сил пытались удержаться. С захватом этого города закончилась история большого узла украинской инфраструктуры в центральном Донбассе", — сказал он.Аналитик добавил, что город стал важным объектом в первую очередь из-за своего расположения. Теперь, по его словам, украинская линия обороны находится в крайне невыгодном положении."Часов Яр имеет огромную ценность из-за топографии. Город расположен на вершине холмистой местности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны киевского режима <…> Теперь у России есть отличная высота, которая крайне выгодна для артиллерии и разведки на Константиновском и Славянско-Краматорском направлении", — заключил Слебода.Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Продвижение к городу началось в конце весны 2024 года.Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Юг" взяли его под контроль.

https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

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в мире, россия, часов яр, марк слебода, вооруженные силы украины