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В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.08.2025
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:14:00+03:00
2025-08-01T03:14:00+03:00
2025-08-01T03:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 1 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". Интернет ограничен", - говорится в сообщении главка.
https://ria.ru/20250322/krasnodar-2006622509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)