https://ria.ru/20250801/trevoga-2032745855.html

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.08.2025

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:14:00+03:00

2025-08-01T03:14:00+03:00

2025-08-01T03:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 1 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". Интернет ограничен", - говорится в сообщении главка.

https://ria.ru/20250322/krasnodar-2006622509.html

пензенская область

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)