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В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:11 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/trevoga-2032745547.html
В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность
В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе, Ельце и еще пяти муниципальных районах, сообщает липецкий главк МЧС по региону. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:11:00+03:00
2025-08-01T03:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
елец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе, Ельце и еще пяти муниципальных районах, сообщает липецкий главк МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, города Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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липецк
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Дарья Буймова
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липецк, елец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Елец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность

В Липецке, Ельце и еще пяти районах объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе, Ельце и еще пяти муниципальных районах, сообщает липецкий главк МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, города Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкЕлецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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