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В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность
В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе, Ельце и еще пяти муниципальных районах, сообщает липецкий главк МЧС по региону. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:11:00+03:00
2025-08-01T03:11:00+03:00
2025-08-01T03:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
елец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе, Ельце и еще пяти муниципальных районах, сообщает липецкий главк МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, города Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, елец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Елец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность
В Липецке, Ельце и еще пяти районах объявили беспилотную опасность