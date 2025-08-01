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В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность

В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.08.2025

В Липецке и Ельце объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе, Ельце и еще пяти муниципальных районах, сообщает липецкий главк МЧС по региону. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:11:00+03:00

2025-08-01T03:11:00+03:00

2025-08-01T03:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецк

елец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе, Ельце и еще пяти муниципальных районах, сообщает липецкий главк МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, города Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецк

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецк, елец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность