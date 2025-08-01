https://ria.ru/20250801/trevoga-2032739416.html
В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:15:00+03:00
2025-08-01T01:15:00+03:00
2025-08-01T01:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Воздушная опасность по городу... Работают силы ПВО", - написала она. Камбулова порекомендовала местным жителям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, светлана камбулова, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова, Безопасность
В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность, работают силы ПВО