https://ria.ru/20250801/trevoga-2032739416.html

В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 01.08.2025

В Таганроге объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:15:00+03:00

2025-08-01T01:15:00+03:00

2025-08-01T01:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

ростовская область

светлана камбулова

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Воздушная опасность по городу... Работают силы ПВО", - написала она. Камбулова порекомендовала местным жителям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

таганрог, ростовская область, светлана камбулова, безопасность