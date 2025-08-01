https://ria.ru/20250801/trevoga-2032737922.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:42:00+03:00
2025-08-01T00:42:00+03:00
2025-08-01T00:42:00+03:00
липецкая область
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, безопасность
Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности