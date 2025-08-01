https://ria.ru/20250801/travmy-2032751784.html

Аналитики назвали возраст детей, которые чаще всего травмируются летом

Аналитики назвали возраст детей, которые чаще всего травмируются летом - РИА Новости, 01.08.2025

Аналитики назвали возраст детей, которые чаще всего травмируются летом

Летом в России менее половины несчастных случаев происходит с детьми, чаще всего травмируются мальчики, а самый опасный возраст — 8 -12 лет, следует из... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T05:07:00+03:00

2025-08-01T05:07:00+03:00

2025-08-01T05:07:00+03:00

общество

gps

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Летом в России менее половины несчастных случаев происходит с детьми, чаще всего травмируются мальчики, а самый опасный возраст — 8 -12 лет, следует из совместного исследования сервиса Moneyplace и страхового дома ВСК, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В летний период доля различных происшествий с детьми достигает 42% от общего числа фиксируемых инцидентов с застрахованными от несчастных случаев... Наибольшее число страховых событий, связанных с несчастными случаями среди детей, происходит с участием мальчиков — 72%", - выяснили исследователи. Самые распространенные происшествия - травмы, включая переломы, ушибы и ожоги. Нередко это случается при занятиях спортом, катании на велосипеде и самокате. "На детей в возрасте 8 - 12 лет приходится 50% происшествий, это самая высокая доля. На втором месте категория 13-17 лет — 39%. Существенно меньше инцидентов происходит с непоседами 4-7 лет (9,5%), еще реже — с малышами до 3 лет (1,6%)", - рассказали аналитики. При этом самый опасный летний месяц, когда происходит больше всего неурядиц с детьми и подростками — июнь (38% случаев); в июле — 28% происшествий, в августе — 33%. Авторы исследования выяснили, что в сезон дальних поездок в лагеря и на спортивные сборы родители скупают на маркетплейсах GPS-трекеры, чтобы отслеживать местонахождение ребенка: спрос на них вырос вдвое по сравнению с началом года. Чаще всего пользователи заказывают GPS-брелоки,, которые можно прикрепить на рюкзак ребенка. В общей сложности весной-летом на гаджеты для безопасности потрачено свыше 248 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250730/rospotrebnadzor-2032259205.html

https://ria.ru/20250428/shtrafy-2013752987.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, gps