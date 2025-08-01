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Участок трассы "Ростов — Волгодонск" перекрыли из-за пожара
Участок трассы "Ростов — Волгодонск" перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 01.08.2025
Участок трассы "Ростов — Волгодонск" перекрыли из-за пожара
Участок трассы "Ростов - Волгодонск" перекрыли в Мартыновском районе Ростовской области из-за ландшафтного пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:07:00+03:00
2025-08-01T16:07:00+03:00
2025-08-01T16:07:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Участок трассы "Ростов - Волгодонск" перекрыли в Мартыновском районе Ростовской области из-за ландшафтного пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Мартыновский район, автодорога "Ростов - Волгодонск", 131-й километр, произошло возгорание сухой растительности вдоль автодороги на площади 0,5 гектара. Из-за сильного задымления сотрудниками ГАИ организован объезд данного участка", - сказал он. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения пожара привлечены 30 человек и десять единиц техники.
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происшествия, россия, гибдд мвд рф, ростовская область
Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ, Ростовская область
Участок трассы "Ростов — Волгодонск" перекрыли из-за пожара
Участок трассы "Ростов — Волгодонск" перекрыли из-за ландшафтного пожара