https://ria.ru/20250801/transport-2032885301.html

Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы

Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы - РИА Новости, 01.08.2025

Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы

Контролеры московского транспорта не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы, сообщили РИА РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:20:00+03:00

2025-08-01T17:20:00+03:00

2025-08-01T17:32:00+03:00

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мосгортранс

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Контролеры московского транспорта не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что контролеры в автобусе в Москве якобы заблокировали валидаторы, в результате чего пассажиры не успели оплатить проезд, а сотрудники московского транспорта начали выписать людям штрафы. "Согласно правилам пользования наземным городским транспортом общего пользования, пассажир обязан оплатить проезд сразу при входе в транспортное средство. Если гражданин не согласен с действиями или решениями контролеров, он может обжаловать их в установленном законом порядке. Напоминаем, что контролеры - это должностные лица, агрессия или нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как насилие в отношении представителя власти. Контролеры не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в пятницу около 11.30 часов в салоне автобуса маршрута е152 контролёры ГКУ "Организатор перевозок" проводили проверку оплаты проезда и выявили двух пассажиров без оплаты проезда. По просьбе контролеров пассажиры предъявили удостоверение личности для оформления административных материалов. "Однако некоторые пассажиры начали активно препятствовать работе контролеров: вырывали документы из рук и повышали голос. В отношении не оплативших проезд пассажиров вынесены постановления", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250729/peterburg-2032191800.html

https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html

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москва, мосгортранс