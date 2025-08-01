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Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы - РИА Новости, 01.08.2025
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17:20 01.08.2025 (обновлено: 17:32 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/transport-2032885301.html
Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы
Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы - РИА Новости, 01.08.2025
Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы
Контролеры московского транспорта не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы, сообщили РИА РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:20:00+03:00
2025-08-01T17:32:00+03:00
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мосгортранс
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Контролеры московского транспорта не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что контролеры в автобусе в Москве якобы заблокировали валидаторы, в результате чего пассажиры не успели оплатить проезд, а сотрудники московского транспорта начали выписать людям штрафы. "Согласно правилам пользования наземным городским транспортом общего пользования, пассажир обязан оплатить проезд сразу при входе в транспортное средство. Если гражданин не согласен с действиями или решениями контролеров, он может обжаловать их в установленном законом порядке. Напоминаем, что контролеры - это должностные лица, агрессия или нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как насилие в отношении представителя власти. Контролеры не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в пятницу около 11.30 часов в салоне автобуса маршрута е152 контролёры ГКУ "Организатор перевозок" проводили проверку оплаты проезда и выявили двух пассажиров без оплаты проезда. По просьбе контролеров пассажиры предъявили удостоверение личности для оформления административных материалов. "Однако некоторые пассажиры начали активно препятствовать работе контролеров: вырывали документы из рук и повышали голос. В отношении не оплативших проезд пассажиров вынесены постановления", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250729/peterburg-2032191800.html
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москва, мосгортранс
Москва, Мосгортранс
Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы

Мосгортранс: контролеры не могут менять режим работы валидаторов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалидатор
Валидатор - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валидатор. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Контролеры московского транспорта не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что контролеры в автобусе в Москве якобы заблокировали валидаторы, в результате чего пассажиры не успели оплатить проезд, а сотрудники московского транспорта начали выписать людям штрафы.
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"Согласно правилам пользования наземным городским транспортом общего пользования, пассажир обязан оплатить проезд сразу при входе в транспортное средство. Если гражданин не согласен с действиями или решениями контролеров, он может обжаловать их в установленном законом порядке. Напоминаем, что контролеры - это должностные лица, агрессия или нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как насилие в отношении представителя власти. Контролеры не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в пятницу около 11.30 часов в салоне автобуса маршрута е152 контролёры ГКУ "Организатор перевозок" проводили проверку оплаты проезда и выявили двух пассажиров без оплаты проезда. По просьбе контролеров пассажиры предъявили удостоверение личности для оформления административных материалов.
"Однако некоторые пассажиры начали активно препятствовать работе контролеров: вырывали документы из рук и повышали голос. В отношении не оплативших проезд пассажиров вынесены постановления", - добавили в пресс-службе.
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