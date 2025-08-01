https://ria.ru/20250801/tramp-2032917993.html
Опрос показал отношение американцев к Трампу
Опрос показал отношение американцев к Трампу - РИА Новости, 01.08.2025
Опрос показал отношение американцев к Трампу
Более половины американских семей возлагают вину за свои финансовые трудности на президента США Дональда Трампа и его политику, следует из опроса, проведенного... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:24:00+03:00
2025-08-01T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более половины американских семей возлагают вину за свои финансовые трудности на президента США Дональда Трампа и его политику, следует из опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult для аналитического центра Century Foundation. "Американские семьи сталкиваются с финансовыми трудностями, и шесть из десяти винят Дональда Трампа в том, что он вызвал рост их повседневных расходов", - говорится в публикации Century Foundation. По результатам опроса, 61% считает, что Трамп негативно повлиял на рост их повседневных расходов, обратной точки зрения придерживаются 29% респондентов. Еще 10% не определились с ответом. Согласно опросу, более половины опрошенных винят миллиардеров, корпорации и конгрессменов-республиканцев в том, что их жизнь стала более трудной. Так, за прошедший год более 40% американцев начали тратить свои сбережения, а 37% стали пользоваться кредитными картами. Отмечается, что многие брали долги и кредиты, чтобы оплатить счета. Более того, 25% опрошенных признались, что за прошедший год они или член их семьи пропускали прием пищи, чтобы сэкономить деньги. Опрос был проведен онлайн с 5 по 9 июня 2025 года среди 2007 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал отношение американцев к Трампу
Более половины американских семей винят Трампа в своих финансовых трудностях
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более половины американских семей возлагают вину за свои финансовые трудности на президента США Дональда Трампа и его политику, следует из опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult для аналитического центра Century Foundation.
"Американские семьи сталкиваются с финансовыми трудностями, и шесть из десяти винят Дональда Трампа
в том, что он вызвал рост их повседневных расходов", - говорится в публикации Century Foundation.
По результатам опроса, 61% считает, что Трамп негативно повлиял на рост их повседневных расходов, обратной точки зрения придерживаются 29% респондентов. Еще 10% не определились с ответом.
Согласно опросу, более половины опрошенных винят миллиардеров, корпорации и конгрессменов-республиканцев в том, что их жизнь стала более трудной. Так, за прошедший год более 40% американцев начали тратить свои сбережения, а 37% стали пользоваться кредитными картами. Отмечается, что многие брали долги и кредиты, чтобы оплатить счета. Более того, 25% опрошенных признались, что за прошедший год они или член их семьи пропускали прием пищи, чтобы сэкономить деньги.
Опрос был проведен онлайн с 5 по 9 июня 2025 года среди 2007 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.