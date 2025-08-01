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Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа - РИА Новости, 01.08.2025
Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:18:00+03:00
2025-08-01T21:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из данных Мосбиржи. Ранее в пятницу Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Рублёвый индекс Мосбиржи к 20.53 мск снижался на 0,18%, до 2727,19 пункта, а сразу после слов краткосрочно терял до 2709,26 пункта (-0,8%). К закрытию основных торгов пятницы он опустился на 0,15%, до 2727,98 пункта.
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экономика, сша, россия, дональд трамп, московская биржа
Экономика, США, Россия, Дональд Трамп, Московская биржа
Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа
Индекс Мосбиржи ускорил снижение после заявления Трампа о подлодках