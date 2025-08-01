https://ria.ru/20250801/tramp-2032917386.html

Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа

Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа - РИА Новости, 01.08.2025

Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа

Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T21:18:00+03:00

2025-08-01T21:18:00+03:00

2025-08-01T21:31:00+03:00

экономика

сша

россия

дональд трамп

московская биржа

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из данных Мосбиржи. Ранее в пятницу Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Рублёвый индекс Мосбиржи к 20.53 мск снижался на 0,18%, до 2727,19 пункта, а сразу после слов краткосрочно терял до 2709,26 пункта (-0,8%). К закрытию основных торгов пятницы он опустился на 0,15%, до 2727,98 пункта.

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экономика, сша, россия, дональд трамп, московская биржа