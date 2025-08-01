Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 01.08.2025 (обновлено: 21:19 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/tramp-2032916875.html
РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа
РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа - РИА Новости, 01.08.2025
РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа
Агентство РИА Новости направило запросы в Белый дом и Пентагон с просьбой разъяснить последние высказывания президента США Дональда Трампа об отправке двух... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:03:00+03:00
2025-08-01T21:19:00+03:00
дональд трамп
министерство обороны сша
россия
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Агентство РИА Новости направило запросы в Белый дом и Пентагон с просьбой разъяснить последние высказывания президента США Дональда Трампа об отправке двух атомных подлодок "в соответствующие регионы".Ранее Трамп заявил, что распорядился направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после заявлений Медведева, чтобы быть готовым на случай, если эти высказывания "окажутся не просто словами". Американский лидер выразил надежду, что ситуация не приведет к нежелательным последствиям.На момент публикации данного материала комментариями американских ведомств агентство пока не располагает.Помимо пресс-службы Белого Дома и Пентагона, РИА Новости также направило запросы в штаб Центрального командования США и в Совет национальной безопасности США, однако спустя почти час не получило никакого ответа.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032808772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, министерство обороны сша, россия, риа новости
Дональд Трамп, Министерство обороны США, Россия, РИА Новости
РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа

РИА Новости направило запросы в Белый дом и Пентагон из-за заявлений Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Агентство РИА Новости направило запросы в Белый дом и Пентагон с просьбой разъяснить последние высказывания президента США Дональда Трампа об отправке двух атомных подлодок "в соответствующие регионы".
Ранее Трамп заявил, что распорядился направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после заявлений Медведева, чтобы быть готовым на случай, если эти высказывания "окажутся не просто словами". Американский лидер выразил надежду, что ситуация не приведет к нежелательным последствиям.
На момент публикации данного материала комментариями американских ведомств агентство пока не располагает.
Помимо пресс-службы Белого Дома и Пентагона, РИА Новости также направило запросы в штаб Центрального командования США и в Совет национальной безопасности США, однако спустя почти час не получило никакого ответа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Эксперт рассказал, на что ориентируется Трамп, делая заявления
Вчера, 12:59
 
Дональд ТрампМинистерство обороны СШАРоссияРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала