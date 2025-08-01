https://ria.ru/20250801/tramp-2032916875.html

РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа

РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа - РИА Новости, 01.08.2025

РИА Новости направило запрос в Белый дом после заявлений Трампа

Агентство РИА Новости направило запросы в Белый дом и Пентагон с просьбой разъяснить последние высказывания президента США Дональда Трампа об отправке двух... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T21:03:00+03:00

2025-08-01T21:03:00+03:00

2025-08-01T21:19:00+03:00

дональд трамп

министерство обороны сша

россия

риа новости

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Агентство РИА Новости направило запросы в Белый дом и Пентагон с просьбой разъяснить последние высказывания президента США Дональда Трампа об отправке двух атомных подлодок "в соответствующие регионы".Ранее Трамп заявил, что распорядился направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после заявлений Медведева, чтобы быть готовым на случай, если эти высказывания "окажутся не просто словами". Американский лидер выразил надежду, что ситуация не приведет к нежелательным последствиям.На момент публикации данного материала комментариями американских ведомств агентство пока не располагает.Помимо пресс-службы Белого Дома и Пентагона, РИА Новости также направило запросы в штаб Центрального командования США и в Совет национальной безопасности США, однако спустя почти час не получило никакого ответа.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032808772.html

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дональд трамп, министерство обороны сша, россия, риа новости