Музей в США убрал из экспозиции упоминание об импичментах Трампа
WP: музей Смитсоновского института убрал упоминание о попытках импичмента Трампа
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Музей американской истории Смитсоновского института убрал из своей экспозиции упоминание о двух попытках импичмента в отношении Дональда Трампа, предпринятых во время его первого срока на посту главы государства, сообщает газета Washington Post.
"В июле Национальный музей американской истории Смитсоновского института убрал из экспозиции упоминания о двух импичментах президента Дональда Трампа", - говорится в публикации.
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Газета отмечает, что данную часть экспозиции вернули к образцу 2008 года, оставив упоминания процессов импичмента в отношении президентов Эндрю Джонсона в 1868 году, Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1999 году.
В марте Трамп потребовал перемен в работе Смитсоновского института, под эгидой которого в Вашингтоне работают исторические и другие музеи, выразив несогласие с идеологической ориентацией этого учреждения.
В сентябре 2019 года Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники Трампа пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия.