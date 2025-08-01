https://ria.ru/20250801/tramp-2032881964.html

Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа

Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа

США хотят решить проблему голода в секторе Газа, заявил американский президент Дональд Трамп порталу Axios. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:05:00+03:00

2025-08-01T17:05:00+03:00

2025-08-01T17:05:00+03:00

в мире

сша

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_321:0:1601:720_1920x0_80_0_0_0accec399b1ac562cf36b3ba89ae0fe0.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США хотят решить проблему голода в секторе Газа, заявил американский президент Дональд Трамп порталу Axios. "Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь им жить. Мы хотим накормить людей", - заявил глава Белого дома. В публикации Axios отмечается, что Трамп выразил обеспокоенность сообщениями о голоде в секторе Газа, но обвинил палестинское движение ХАМАС в том, что оно крадет и перепродает гуманитарную помощь. При этом портал уточняет, что американский лидер отказался сообщить подробности своего плана по решению проблемы. В пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что провел более пяти часов в Газе для оценки гуманитарной обстановки и обсуждения поставок продовольствия и медикаментов, следует из обнародованного в соцсети X заявления американского эмиссара. Трамп ранее поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.

https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html

https://ria.ru/20250801/konflikt-1915630213.html

сша

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году