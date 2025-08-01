Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа
Трамп: США хочет накормить людей в секторе Газа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США хотят решить проблему голода в секторе Газа, заявил американский президент Дональд Трамп порталу Axios.
"Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь им жить. Мы хотим накормить людей", - заявил глава Белого дома.
В публикации Axios отмечается, что Трамп выразил обеспокоенность сообщениями о голоде в секторе Газа, но обвинил палестинское движение ХАМАС в том, что оно крадет и перепродает гуманитарную помощь. При этом портал уточняет, что американский лидер отказался сообщить подробности своего плана по решению проблемы.
В пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что провел более пяти часов в Газе для оценки гуманитарной обстановки и обсуждения поставок продовольствия и медикаментов, следует из обнародованного в соцсети X заявления американского эмиссара.
Трамп ранее поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.