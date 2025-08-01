Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/tramp-2032881964.html
Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа
Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа
США хотят решить проблему голода в секторе Газа, заявил американский президент Дональд Трамп порталу Axios. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:05:00+03:00
2025-08-01T17:05:00+03:00
в мире
сша
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_321:0:1601:720_1920x0_80_0_0_0accec399b1ac562cf36b3ba89ae0fe0.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США хотят решить проблему голода в секторе Газа, заявил американский президент Дональд Трамп порталу Axios. "Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь им жить. Мы хотим накормить людей", - заявил глава Белого дома. В публикации Axios отмечается, что Трамп выразил обеспокоенность сообщениями о голоде в секторе Газа, но обвинил палестинское движение ХАМАС в том, что оно крадет и перепродает гуманитарную помощь. При этом портал уточняет, что американский лидер отказался сообщить подробности своего плана по решению проблемы. В пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что провел более пяти часов в Газе для оценки гуманитарной обстановки и обсуждения поставок продовольствия и медикаментов, следует из обнародованного в соцсети X заявления американского эмиссара. Трамп ранее поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html
https://ria.ru/20250801/konflikt-1915630213.html
сша
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_177:0:1601:1068_1920x0_80_0_0_6286f03583fcda1940d1dcead39efc3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп заявил, что хочет помочь людям в секторе Газа

Трамп: США хочет накормить людей в секторе Газа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США хотят решить проблему голода в секторе Газа, заявил американский президент Дональд Трамп порталу Axios.
"Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь им жить. Мы хотим накормить людей", - заявил глава Белого дома.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек
30 июля, 14:51
В публикации Axios отмечается, что Трамп выразил обеспокоенность сообщениями о голоде в секторе Газа, но обвинил палестинское движение ХАМАС в том, что оно крадет и перепродает гуманитарную помощь. При этом портал уточняет, что американский лидер отказался сообщить подробности своего плана по решению проблемы.
В пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что провел более пяти часов в Газе для оценки гуманитарной обстановки и обсуждения поставок продовольствия и медикаментов, следует из обнародованного в соцсети X заявления американского эмиссара.
Трамп ранее поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала