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"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России - РИА Новости, 01.08.2025
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15:40 01.08.2025 (обновлено: 18:26 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/tramp-2032858066.html
"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России
"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России - РИА Новости, 01.08.2025
"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал сведения о том, что разведданные о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:40:00+03:00
2025-08-01T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал сведения о том, что разведданные о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, крупнейшим скандалом в американской истории. Об этом он написал в Truth Social. "Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки", — говорится в публикации. Трамп добавил, что виновные должны понести серьезное наказание. В июле директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах-2016.Телеканал Fox News сообщал, что документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе" нашли в тайной комнате в ФБР. Сообщалось, что там хранят документы с грифом "секретно" и выше, которые намереваются уничтожить. В части документов якобы содержались данные разведсообщества США от зарубежных источников о том, что "ФБР сыграет роль в распространении информации" о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, отмечал телеканал.
https://ria.ru/20250724/matvienko-2031124625.html
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в мире, сша, дональд трамп, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Россия
"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России

Трамп назвал фальсификацию данных о России и выборах-2016 крупнейшим скандалом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал сведения о том, что разведданные о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, крупнейшим скандалом в американской истории. Об этом он написал в Truth Social.

"Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки", — говорится в публикации.
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Трамп добавил, что виновные должны понести серьезное наказание.

В июле директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах-2016.

Телеканал Fox News сообщал, что документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе" нашли в тайной комнате в ФБР. Сообщалось, что там хранят документы с грифом "секретно" и выше, которые намереваются уничтожить. В части документов якобы содержались данные разведсообщества США от зарубежных источников о том, что "ФБР сыграет роль в распространении информации" о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, отмечал телеканал.
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