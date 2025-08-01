https://ria.ru/20250801/tramp-2032858066.html

"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России

"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России - РИА Новости, 01.08.2025

"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал сведения о том, что разведданные о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:40:00+03:00

2025-08-01T15:40:00+03:00

2025-08-01T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал сведения о том, что разведданные о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, крупнейшим скандалом в американской истории. Об этом он написал в Truth Social. "Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки", — говорится в публикации. Трамп добавил, что виновные должны понести серьезное наказание. В июле директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах-2016.Телеканал Fox News сообщал, что документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе" нашли в тайной комнате в ФБР. Сообщалось, что там хранят документы с грифом "секретно" и выше, которые намереваются уничтожить. В части документов якобы содержались данные разведсообщества США от зарубежных источников о том, что "ФБР сыграет роль в распространении информации" о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, отмечал телеканал.

https://ria.ru/20250724/matvienko-2031124625.html

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в мире, сша, дональд трамп, россия