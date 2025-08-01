"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России
Трамп назвал фальсификацию данных о России и выборах-2016 крупнейшим скандалом
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал сведения о том, что разведданные о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, крупнейшим скандалом в американской истории. Об этом он написал в Truth Social.
"Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки", — говорится в публикации.
"Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки", — говорится в публикации.
Трамп добавил, что виновные должны понести серьезное наказание.
В июле директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах-2016.
Телеканал Fox News сообщал, что документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе" нашли в тайной комнате в ФБР. Сообщалось, что там хранят документы с грифом "секретно" и выше, которые намереваются уничтожить. В части документов якобы содержались данные разведсообщества США от зарубежных источников о том, что "ФБР сыграет роль в распространении информации" о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, отмечал телеканал.
В июле директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах-2016.
Телеканал Fox News сообщал, что документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе" нашли в тайной комнате в ФБР. Сообщалось, что там хранят документы с грифом "секретно" и выше, которые намереваются уничтожить. В части документов якобы содержались данные разведсообщества США от зарубежных источников о том, что "ФБР сыграет роль в распространении информации" о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, отмечал телеканал.