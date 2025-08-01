Трамп вернул школьный тест по физкультуре, отмененный при Обаме
Трамп вернул общенациональный тест на проверку физподготовки школьников США
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о возрождении общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников, изначально учрежденного в 1950-х годах, чтобы американская молодежь не отставала по физической форме от европейцев, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, в определенный период тест включал среди прочего до 40 отжиманий, 10 подтягиваний и забег на время. Что из себя будет представлять новая версия теста - пока неизвестно.
Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы
21 января, 02:56
"Президент Дональд Трамп в четверг объявил, что президентский тест на проверку уровня физподготовки... возвращается в государственные школы... Президентский тест на проверку физподготовки был учрежден в 1950-е годы... и был нацелен на улучшение физподготовки американской молодежи в ответ на опасения о том, что она отставала в поддержании физической формы от европейцев", - говорится в материале издания.
Как следует из текста указа, опубликованного на сайте Белого дома, Трамп вернул тест из-за повального ухудшения здоровья и физической подготовки школьников. В указе упоминаются высокие показатели ожирения, хронических заболеваний и плохого питания среди американцев, в особенности детей.
Как напоминает газета, проверка уровня физподготовки, которая была "бичом детства" многих американцев, возвращается после ее отмены в 2012 году администрацией экс-президента США Барака Обамы, заменившей тест на специальную программу, которая была сосредоточена уже не на поддержании физической формы, а на здоровье молодежи в целом.
Трамп объявил, что TikTok вернулся в США
20 января, 01:36