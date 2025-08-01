https://ria.ru/20250801/tramp-2032829259.html

Трамп вернул школьный тест по физкультуре, отмененный при Обаме

Трамп вернул школьный тест по физкультуре, отмененный при Обаме - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп вернул школьный тест по физкультуре, отмененный при Обаме

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о возрождении общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников, изначально... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:18:00+03:00

2025-08-01T14:18:00+03:00

2025-08-01T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о возрождении общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников, изначально учрежденного в 1950-х годах, чтобы американская молодежь не отставала по физической форме от европейцев, сообщает газета Washington Post. По данным издания, в определенный период тест включал среди прочего до 40 отжиманий, 10 подтягиваний и забег на время. Что из себя будет представлять новая версия теста - пока неизвестно. "Президент Дональд Трамп в четверг объявил, что президентский тест на проверку уровня физподготовки... возвращается в государственные школы... Президентский тест на проверку физподготовки был учрежден в 1950-е годы... и был нацелен на улучшение физподготовки американской молодежи в ответ на опасения о том, что она отставала в поддержании физической формы от европейцев", - говорится в материале издания. Как следует из текста указа, опубликованного на сайте Белого дома, Трамп вернул тест из-за повального ухудшения здоровья и физической подготовки школьников. В указе упоминаются высокие показатели ожирения, хронических заболеваний и плохого питания среди американцев, в особенности детей. Как напоминает газета, проверка уровня физподготовки, которая была "бичом детства" многих американцев, возвращается после ее отмены в 2012 году администрацией экс-президента США Барака Обамы, заменившей тест на специальную программу, которая была сосредоточена уже не на поддержании физической формы, а на здоровье молодежи в целом.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994721743.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994528111.html

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама