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Эксперт рассказал, на что ориентируется Трамп, делая заявления - РИА Новости, 01.08.2025
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12:59 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/tramp-2032808772.html
Эксперт рассказал, на что ориентируется Трамп, делая заявления
Эксперт рассказал, на что ориентируется Трамп, делая заявления - РИА Новости, 01.08.2025
Эксперт рассказал, на что ориентируется Трамп, делая заявления
Президент США Дональд Трамп ориентируется на свой медийный образ и делает то, чего от него ждут, в том числе говоря о новых санкциях против России, таким... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:59:00+03:00
2025-08-01T12:59:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ориентируется на свой медийный образ и делает то, чего от него ждут, в том числе говоря о новых санкциях против России, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов. Ранее Трамп заявил, что новые санкции против РФ могут не возыметь какого-либо эффекта, однако он все равно может их ввести, если соглашение по Украине не будет достигнуто в установленный им срок. "Трамп ориентируется в основном на пиаре, на том, как информационно он выглядит со стороны. Соответственно, если тренд таков, что ему вредит отсутствие каких-либо действий, в том числе и в этом направлении, то он соответствующим образом делает заявление. Все прекрасно понимают, что ни к чему это не приведет", - полагает собеседник агентства. Как отметил эксперт, российская экономика адаптировалась к внешнему экономическому давлению, которое явно больше вредит экономикам стран, присоединяющихся к санкциям. Исходя из этого, решение о введении новых санкций является чисто политическим, считает Мартынов. При этом собеседник агентства напомнил, что торговый оборот между США и Россией крайне низок, из-за чего введение новых американских пошлин не окажет какого-либо существенного экономического воздействия, о чем Трамп также прекрасно знает. "В эту санкционную или экономическую войну легко войти, выйти сложно", - заключил Мартынов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032773371.html
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россия
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей мартынов (политолог)
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог)
Эксперт рассказал, на что ориентируется Трамп, делая заявления

Мартынов: Трамп ориентируется на пиаре и делает то, чего от него ждут

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ориентируется на свой медийный образ и делает то, чего от него ждут, в том числе говоря о новых санкциях против России, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.
Ранее Трамп заявил, что новые санкции против РФ могут не возыметь какого-либо эффекта, однако он все равно может их ввести, если соглашение по Украине не будет достигнуто в установленный им срок.
Президент США Дональд Трам - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Вчера, 09:52
"Трамп ориентируется в основном на пиаре, на том, как информационно он выглядит со стороны. Соответственно, если тренд таков, что ему вредит отсутствие каких-либо действий, в том числе и в этом направлении, то он соответствующим образом делает заявление. Все прекрасно понимают, что ни к чему это не приведет", - полагает собеседник агентства.
Как отметил эксперт, российская экономика адаптировалась к внешнему экономическому давлению, которое явно больше вредит экономикам стран, присоединяющихся к санкциям. Исходя из этого, решение о введении новых санкций является чисто политическим, считает Мартынов.
При этом собеседник агентства напомнил, что торговый оборот между США и Россией крайне низок, из-за чего введение новых американских пошлин не окажет какого-либо существенного экономического воздействия, о чем Трамп также прекрасно знает.
"В эту санкционную или экономическую войну легко войти, выйти сложно", - заключил Мартынов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп бьет по России, но целится в Китай
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампАлексей Мартынов (политолог)
 
 
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