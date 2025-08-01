Эксперт рассказал, на что ориентируется Трамп, делая заявления
Мартынов: Трамп ориентируется на пиаре и делает то, чего от него ждут
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ориентируется на свой медийный образ и делает то, чего от него ждут, в том числе говоря о новых санкциях против России, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.
"Трамп ориентируется в основном на пиаре, на том, как информационно он выглядит со стороны. Соответственно, если тренд таков, что ему вредит отсутствие каких-либо действий, в том числе и в этом направлении, то он соответствующим образом делает заявление. Все прекрасно понимают, что ни к чему это не приведет", - полагает собеседник агентства.
Как отметил эксперт, российская экономика адаптировалась к внешнему экономическому давлению, которое явно больше вредит экономикам стран, присоединяющихся к санкциям. Исходя из этого, решение о введении новых санкций является чисто политическим, считает Мартынов.
При этом собеседник агентства напомнил, что торговый оборот между США и Россией крайне низок, из-за чего введение новых американских пошлин не окажет какого-либо существенного экономического воздействия, о чем Трамп также прекрасно знает.
"В эту санкционную или экономическую войну легко войти, выйти сложно", - заключил Мартынов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Трамп бьет по России, но целится в Китай
Вчера, 08:00