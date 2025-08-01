https://ria.ru/20250801/tramp-2032775796.html

Трамп подписал указ о введении пошлин против десятков стран

Трамп подписал указ о введении пошлин против десятков стран - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп подписал указ о введении пошлин против десятков стран

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 стран-партнеров, их размер составит от десяти до 41 процента, следует из... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:12:00+03:00

2025-08-01T10:12:00+03:00

2025-08-01T18:36:00+03:00

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экономика

импорт

экспорт

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 стран-партнеров, их размер составит от десяти до 41 процента, следует из документов Белого дома."Это решительное действие отражает непрекращающиеся усилия президента по защите Соединенных Штатов от иностранных угроз национальной безопасности и экономики США путем честных, сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений", — говорится в заявлении. Новые пошлины вступят в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам время для заключения торговой сделки и избежать повышения ставок на импорт. Среди них:Для некоторых государств — например, Тайваня — ставку снизили по сравнению с изначально заявленной Трампом в апреле. Для тех партнеров, которых нет в списке, ставка останется базовой и составит десять процентов. В него попали как страны, которые не успели заключить торговое соглашение с Вашингтоном, так и те, что уже имеют сделку или находятся в процессе переговоров. Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.На данный момент Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Евросоюз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html

https://ria.ru/20250731/ssha-2032407686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, пошлины, экономика, импорт, экспорт, введение трампом пошлин на импорт