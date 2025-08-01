Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Трамп заявил, что его печалят действия России на Украине
© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трам
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трам. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален российскими авиаударами по Украине.
"Я считаю, что действия России очень печалят. <…> Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", — сказал он журналистам.
Глава Белого дома добавил, что может ввести против России дополнительные санкции, но усомнился в том, что они будут эффективными. По его словам, решение он примет через восемь дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и другие энергоносители.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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