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Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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09:52 01.08.2025 (обновлено: 18:30 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/tramp-2032773371.html
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален российскими авиаударами по Украине. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:52:00+03:00
2025-08-01T18:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален российскими авиаударами по Украине."Я считаю, что действия России очень печалят. &lt;…&gt; Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", — сказал он журналистам.Глава Белого дома добавил, что может ввести против России дополнительные санкции, но усомнился в том, что они будут эффективными. По его словам, решение он примет через восемь дней.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о необходимости заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и другие энергоносители.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032581185.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Трамп заявил, что его печалят действия России на Украине

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трам
Президент США Дональд Трам - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трам. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален российскими авиаударами по Украине.
"Я считаю, что действия России очень печалят. <…> Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", — сказал он журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
CNN: Трамп счел сокращение срока ультиматума для России хорошей тактикой
31 июля, 13:37
Глава Белого дома добавил, что может ввести против России дополнительные санкции, но усомнился в том, что они будут эффективными. По его словам, решение он примет через восемь дней.
Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о необходимости заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и другие энергоносители.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп бьет по России, но целится в Китай
Вчера, 08:00
 
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