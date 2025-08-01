https://ria.ru/20250801/tramp-2032773371.html

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален российскими авиаударами по Украине. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:52:00+03:00

2025-08-01T09:52:00+03:00

2025-08-01T18:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален российскими авиаударами по Украине."Я считаю, что действия России очень печалят. <…> Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", — сказал он журналистам.Глава Белого дома добавил, что может ввести против России дополнительные санкции, но усомнился в том, что они будут эффективными. По его словам, решение он примет через восемь дней.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о необходимости заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и другие энергоносители.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032581185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп