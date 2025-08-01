https://ria.ru/20250801/tramp-2032748246.html
Трамп повысил торговые пошлины в отношении Канады
Трамп повысил торговые пошлины в отношении Канады - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп повысил торговые пошлины в отношении Канады
Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, сообщает Белый дом после того как соседние... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:12:00+03:00
2025-08-01T04:12:00+03:00
2025-08-01T04:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, сообщает Белый дом после того как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. "Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ об увеличении пошлины для Канады с 25% до 35%. Более высокий тариф вступит в силу 1 августа 2025 года", - говорится в опубликованном заявлении. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы. Ранее Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни намерения признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк карни, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Карни, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп повысил торговые пошлины в отношении Канады
Трамп повысил торговые пошлины для Канады с 25% до 35% с 1 августа