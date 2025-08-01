https://ria.ru/20250801/tramp-2032737374.html

Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме

Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что потратит собственные 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потратит собственные 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме. "Что-то около 200 миллионов, да. Мы это давно планировали", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Расходы покроет лично президент, заявил он, и неназванные спонсоры. Проект будет отталкиваться от того, что Трамп построил на новом гольф-поле, которое он ездил в выходные открывать в Шотландию, заявил президент. Новая постройка появится у восточной стороны Белого дома, но отдельно от него. Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Администрация президента сообщила, что строительные работы начнутся в сентябре и закончатся до окончания президентского срока Трампа.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997625671.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, шотландия, дональд трамп