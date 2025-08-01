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Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме - РИА Новости, 01.08.2025
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00:33 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/tramp-2032737374.html
Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме
Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что потратит собственные 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потратит собственные 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме. "Что-то около 200 миллионов, да. Мы это давно планировали", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Расходы покроет лично президент, заявил он, и неназванные спонсоры. Проект будет отталкиваться от того, что Трамп построил на новом гольф-поле, которое он ездил в выходные открывать в Шотландию, заявил президент. Новая постройка появится у восточной стороны Белого дома, но отдельно от него. Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Администрация президента сообщила, что строительные работы начнутся в сентябре и закончатся до окончания президентского срока Трампа.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997625671.html
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в мире, сша, шотландия, дональд трамп
В мире, США, Шотландия, Дональд Трамп
Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме

Трамп заявил, что потратит 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потратит собственные 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме.
"Что-то около 200 миллионов, да. Мы это давно планировали", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала
6 февраля, 00:50
Расходы покроет лично президент, заявил он, и неназванные спонсоры.
Проект будет отталкиваться от того, что Трамп построил на новом гольф-поле, которое он ездил в выходные открывать в Шотландию, заявил президент. Новая постройка появится у восточной стороны Белого дома, но отдельно от него.
Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Администрация президента сообщила, что строительные работы начнутся в сентябре и закончатся до окончания президентского срока Трампа.
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