Трамп потратит миллионы долларов на бальный зал в Белом доме
Трамп заявил, что потратит 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потратит собственные 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме.
"Что-то около 200 миллионов, да. Мы это давно планировали", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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Расходы покроет лично президент, заявил он, и неназванные спонсоры.
Проект будет отталкиваться от того, что Трамп построил на новом гольф-поле, которое он ездил в выходные открывать в Шотландию, заявил президент. Новая постройка появится у восточной стороны Белого дома, но отдельно от него.
Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Администрация президента сообщила, что строительные работы начнутся в сентябре и закончатся до окончания президентского срока Трампа.
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