https://ria.ru/20250801/tramp-2032736835.html

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что опечален авиаударами РФ по Украине. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:26:00+03:00

2025-08-01T00:26:00+03:00

2025-08-01T00:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что опечален авиаударами РФ по Украине. "Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о авиаударах РФ по Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины