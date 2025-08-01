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Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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00:26 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/tramp-2032736835.html
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что опечален авиаударами РФ по Украине. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:26:00+03:00
2025-08-01T00:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что опечален авиаударами РФ по Украине. "Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о авиаударах РФ по Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Президент США Трамп заявил, что опечален авиаударами России по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что опечален авиаударами РФ по Украине.
"Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о авиаударах РФ по Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп заявил, что санкции против России не подействуют
00:03
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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