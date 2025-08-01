https://ria.ru/20250801/tramp-2032736835.html
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что опечален авиаударами РФ по Украине. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:26:00+03:00
2025-08-01T00:26:00+03:00
2025-08-01T00:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что опечален авиаударами РФ по Украине. "Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о авиаударах РФ по Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине
Президент США Трамп заявил, что опечален авиаударами России по Украине