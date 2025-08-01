https://ria.ru/20250801/tramp-2032734905.html
Трамп заявил, что санкции против России не подействуют
Трамп заявил, что санкции против России не подействуют - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп заявил, что санкции против России не подействуют
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против РФ, но не уверен в их эффективности. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:03:00+03:00
2025-08-01T00:03:00+03:00
2025-08-01T00:09:00+03:00
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против РФ, но не уверен в их эффективности."Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина - ред.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, решение об этом он примет через восемь дней.
https://ria.ru/20250731/sanktsii-2032711798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Трамп заявил, что санкции против России не подействуют
Трамп признал, что новые санкции против России вряд ли будут эффективны