https://ria.ru/20250801/tramp-2032734905.html

Трамп заявил, что санкции против России не подействуют

Трамп заявил, что санкции против России не подействуют - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп заявил, что санкции против России не подействуют

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против РФ, но не уверен в их эффективности. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:03:00+03:00

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2025-08-01T00:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против РФ, но не уверен в их эффективности."Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина - ред.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, решение об этом он примет через восемь дней.

https://ria.ru/20250731/sanktsii-2032711798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии