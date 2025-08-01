https://ria.ru/20250801/tramp-2032732696.html

Трамп бьет по России, но целится в Китай

Трамп бьет по России, но целится в Китай - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп бьет по России, но целится в Китай

Эксперты по всему миру гадают, что же затеял Дональд Трамп в отношении России. Сначала он поставил ультиматум, что введет вторичные санкции против российской... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T09:21:00+03:00

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Эксперты по всему миру гадают, что же затеял Дональд Трамп в отношении России. Сначала он поставил ультиматум, что введет вторичные санкции против российской нефти через 50 дней, если Москва не подпишет соглашение с Киевом. Но уже через пару недель решил, что слишком уж спокойно мир воспринял его угрозы, поэтому в пять раз сократил срок ультиматума — до 10-12 дней. Теперь у России есть время до 8 августа, чтобы решить конфликт на Украине, иначе США введут самые жесткие из всех существующих санкций.Что это будут за санкции, правда, приходится догадываться исходя из прошлых заявлений Трампа и готовящихся санкционных законопроектов. Американский президент, судя по всему, угрожает ввести 100- или 500-процентные пошлины для тех стран, которые покупают российскую нефть. Размер пошлин в данном случае не так важен, потому что в обоих случаях они являются заградительными и означают остановку торговли США с этими государствами.Дональд Трамп решил убить одним выстрелом сразу двух зайцев. С одной стороны, напугать Россию и заставить ее пойти на уступки по Украине. Заодно показать всему миру, какой вклад он вносит в решение украинского кризиса, ведь это было одним из его главных предвыборных обещаний.С другой стороны, Трамп усиливает свои переговорные позиции с Индией и Китаем, из которых никак не удается выбить денег на возрождение американской промышленности, также не получается заставить их открыть свои рынки без всяких пошлин и ограничений. Потому что именно Индия и Китай являются главными покупателями российской нефти: на них приходится до 90 процентов нашего экспорта. Поэтому вторичные санкции ударят в первую очередь по этим двум странам.Шутка ли, Япония согласилась инвестировать в США 550 миллиардов долларов и вложиться в невыгодный СПГ-проект на Аляске. Евросоюз с радостью пообещал приобрести за три года у Соединенных Штатов энергоресурсов на астрономическую сумму в 750 миллиардов долларов (эксперты по всему миру теперь гадают, где это США возьмут столько сырья, которого у них нет). Более того, Брюссель еще и инвестирует 600 миллиардов долларов в американскую экономику. Южная Корея тоже сдалась: ее дань составит 350 миллиардов долларов инвестиций плюс покупка энергоресурсов из Штатов на 100 миллиардов долларов.А Индия и Китай никак не сдаются. Более того, Пекин еще огрызается и кусается: история с прекращением поставок из Китая редкоземельных металлов окатила холодным душем США. КНР почувствовала свою силу и сдаваться так легко, как ослабленный экономически ЕС, не собирается.У Индии таких серьезных рычагов давления нет, но она продолжает словесно отбиваться и отстаивать свое право зарабатывать, в том числе на дешевой российской нефти, со скидкой. Дели обвиняет США в политике двойных стандартов: другим запрещают покупать нефть из России, а сами спокойно приобретают российское ядерное топливо или удобрения.Не исключено, что Трамп этот ультиматум затеял вовсе не ради помощи Украине и вреда России, а именно для того, чтобы продавить Индию и Китай. Как только на этой недели срок его ультиматума сократился с 50 до 10-12 дней, сразу стали появляться сообщения о торговых переговорах США с Пекином и Дели. Кроме того, последствия от введения этих вторичных санкций настолько катастрофические, что вряд ли Трамп в реальности будет готов пойти на такой жесткий вариант.По данным на июнь, Китай у России покупал два миллиона баррелей в сутки (морем и по трубам), а Индия морем — полтора миллиона. Если санкции распространятся и на нефтепродукты, то в сумме рынок может лишиться в один миг шести-семи миллионов баррелей в сутки энергоресурсов из России. Это ввергнет мир в энергетический кризис. Никто не сможет быстро заместить такие огромные объемы нефти и нефтепродуктов, возникнут всеобщий дефицит и резкий рост до трехзначных показателей. Нефть и топливо станут супердорогими для всех: и для Индии, и для Китая, и для Евросоюза, и для самих США. При этом Америка хотя и экспортирует нефть, но по-прежнему ее импортирует, поэтому взлет инфляции ей обеспечен. Цены на автомобильных заправках Штатов вырастут первыми, что вызовет сильнейшее недовольство американцев.Россия, конечно, тоже пострадает, так как лишится 20-25 процентов доходов, которые приносил в бюджет нефтяной экспорт. Только от потери возможности продавать свою нефть Индии наша страна будет терять, по экспертным оценкам, до 1,2 миллиарда долларов каждый месяц.Другие страны — экспортеры нефти тоже окажутся в ловушке: трехзначные цены на нефть обвалят спрос на нее — и экспорт обвалится. На восстановление поставок и мировой экономики уйдут годы.Даже если от нашей нефти откажется из-за санкций только Индия, а Китай выстоит, катастрофического сценария не избежать. То, что нефть будет стоить 150, а не 180 долларов за баррель в моменте, как в предыдущем сценарии, будет уже неважно. Кризис есть кризис.Даже если Китай и/или Индия вдвоем выстоят и не станут отказываться от российской нефти назло США, это все равно не сулит ничего хорошего. Ведь в этом случае Трамп вынужден будет ввести вторичные санкции, а значит, торговля Соединенных Штатов с Китаем и Индией будет просто остановлена. Это приведет все к тому же глобальному экономическому кризису — только иным путем — и обвалит спрос и цены на нефть и другие энергоресурсы.При этом, заплатив огромную цену при любом сценарии, главной заявленной цели США могут так и не достичь: экономический кризис не заставит Россию сменить внешнюю политику. Вероятность введения самых жестких санкций выглядит небольшой. Поэтому никто всерьез и не верит в такое развитие событий.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032488705.html

https://ria.ru/20250731/ssha-2032407686.html

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

https://ria.ru/20250727/myshelovka-2031619314.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

сша, китай, индия, дональд трамп, евросоюз, аналитика