https://ria.ru/20250801/tram-2032911837.html

Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева

Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных"... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:07:00+03:00

2025-08-01T20:07:00+03:00

2025-08-01T21:15:00+03:00

дональд трамп

россия

сша

дмитрий медведев

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева."На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности России, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Он добавил, что "слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям". При этом американский лидер выразил надежду, что этого удастся избежать.Конфликт Медведева и ТрампаТрамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию. В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр".Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

https://ria.ru/20250730/ultimatum-2032268920.html

https://ria.ru/20250801/tramp-2032858066.html

https://ria.ru/20250730/verdikt-2032252361.html

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дональд трамп, россия, сша, дмитрий медведев