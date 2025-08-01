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Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева - РИА Новости, 01.08.2025
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20:07 01.08.2025 (обновлено: 21:15 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/tram-2032911837.html
Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева
Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных"... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:07:00+03:00
2025-08-01T21:15:00+03:00
дональд трамп
россия
сша
дмитрий медведев
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.&quot;На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности России, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами&quot;, — написал Трамп в соцсети Truth Social.Он добавил, что "слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям". При этом американский лидер выразил надежду, что этого удастся избежать.Конфликт Медведева и ТрампаТрамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию. В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр".Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
https://ria.ru/20250730/ultimatum-2032268920.html
https://ria.ru/20250801/tramp-2032858066.html
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дональд трамп, россия, сша, дмитрий медведев
Дональд Трамп, Россия, США, Дмитрий Медведев
Трамп приказал разместить две ядерные подлодки после высказываний Медведева

Трамп направил две подлодки в соответствующие регионы после слов Медведева

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
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"На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности России, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Он сожалеет": в Британии указали на неочевидную деталь ультиматума Трампа
30 июля, 06:09
Он добавил, что "слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям". При этом американский лидер выразил надежду, что этого удастся избежать.

Конфликт Медведева и Трампа

Трамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.
Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.
В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Крупный скандал". Трамп сделал новое заявление о России
Вчера, 15:40

Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России
30 июля, 01:47
 
Дональд ТрампРоссияСШАДмитрий Медведев
 
 
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