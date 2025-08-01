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У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма - РИА Новости, 01.08.2025
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00:57 01.08.2025 (обновлено: 00:58 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/timberleyk-2032738912.html
У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма
У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма - РИА Новости, 01.08.2025
У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма
Популярный американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. РИА Новости, 01.08.2025
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джастин тимберлейк
культура
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Популярный американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. Заявление 44-летнего исполнителя было приурочено к окончанию мирового тура Forget Tomorrow. "У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз "болезнь Лайма". Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами", - написал Тимберлейк в социальной сети Instagram*. По словам певца, во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. Тимберлейк добавляет, что решил продолжить выступления, несмотря на болезнь. Тимберлейк – знаменитый американский певец, обладатель четырех премий "Эмми" и девяти "Грэмми". Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно информации на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно эта болезнь поражает около 476 тысяч человек в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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джастин тимберлейк, культура
Джастин Тимберлейк, Культура
У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Тимберлейк сообщил, что во время гастролей у него диагностировали болезнь Лайма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Джастин Тимберлейк
Певец Джастин Тимберлейк - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Джастин Тимберлейк. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Популярный американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи.
Заявление 44-летнего исполнителя было приурочено к окончанию мирового тура Forget Tomorrow.
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"У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз "болезнь Лайма". Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами", - написал Тимберлейк в социальной сети Instagram*.
По словам певца, во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. Тимберлейк добавляет, что решил продолжить выступления, несмотря на болезнь.
Тимберлейк – знаменитый американский певец, обладатель четырех премий "Эмми" и девяти "Грэмми".
Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно информации на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно эта болезнь поражает около 476 тысяч человек в стране.
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