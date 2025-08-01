https://ria.ru/20250801/terrorizm-2032748740.html

Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов

Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов - РИА Новости, 01.08.2025

Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов

Бывший фотограф движения "Штабы Навального"* (признано экстремистским и запрещено в РФ) Александр Струков**, против которого расследуется уголовное дело о... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:18:00+03:00

2025-08-01T04:18:00+03:00

2025-08-01T04:18:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший фотограф движения "Штабы Навального"* (признано экстремистским и запрещено в РФ) Александр Струков**, против которого расследуется уголовное дело о призывах к терроризму, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, свидетельствует информация с сайта Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости. В 2022 году в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении Струкова** были возбуждены уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В мае 2025 в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Струкова завели еще одно уголовное дело - о публичных призывах к терроризму. "Струков Александр Алексеевич**, 06.07.1993 г.р., г. Москва", - говорится в перечне. Кроме того, у имени Струкова** стоит пометка, которая означает возбуждение в отношении человека уголовного дела о терроризме. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.** Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250725/reestr-2031472307.html

https://ria.ru/20250611/volkov-2022223047.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия