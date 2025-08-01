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Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов - РИА Новости, 01.08.2025
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04:18 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/terrorizm-2032748740.html
Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов
Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов - РИА Новости, 01.08.2025
Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов
Бывший фотограф движения "Штабы Навального"* (признано экстремистским и запрещено в РФ) Александр Струков**, против которого расследуется уголовное дело о... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:18:00+03:00
2025-08-01T04:18:00+03:00
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россия
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший фотограф движения "Штабы Навального"* (признано экстремистским и запрещено в РФ) Александр Струков**, против которого расследуется уголовное дело о призывах к терроризму, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, свидетельствует информация с сайта Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости. В 2022 году в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении Струкова** были возбуждены уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В мае 2025 в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Струкова завели еще одно уголовное дело - о публичных призывах к терроризму. "Струков Александр Алексеевич**, 06.07.1993 г.р., г. Москва", - говорится в перечне. Кроме того, у имени Струкова** стоит пометка, которая означает возбуждение в отношении человека уголовного дела о терроризме. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.** Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250725/reestr-2031472307.html
https://ria.ru/20250611/volkov-2022223047.html
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353
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия
Экс-фотограф "Штабов Навального"* внесен в список террористов

Росфинмониторинг внес фотографа Струкова в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший фотограф движения "Штабы Навального"* (признано экстремистским и запрещено в РФ) Александр Струков**, против которого расследуется уголовное дело о призывах к терроризму, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, свидетельствует информация с сайта Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости.
В 2022 году в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении Струкова** были возбуждены уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В мае 2025 в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Струкова завели еще одно уголовное дело - о публичных призывах к терроризму.
Журналист Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Журналиста Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов
25 июля, 17:21
"Струков Александр Алексеевич**, 06.07.1993 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.
Кроме того, у имени Струкова** стоит пометка, которая означает возбуждение в отношении человека уголовного дела о терроризме.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
** Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Леонид Волков*** - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Суд заочно приговорил Волкова* к 18 годам лишения свободы
11 июня, 12:59
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияПроисшествия
 
 
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