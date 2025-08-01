https://ria.ru/20250801/tatarstan-2032757888.html
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.08.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:56:00+03:00
2025-08-01T06:56:00+03:00
2025-08-01T06:56:00+03:00
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
На территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности