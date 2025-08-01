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В МИД Китая высказались об импортных тарифах США

В МИД Китая высказались об импортных тарифах США - РИА Новости, 01.08.2025

В МИД Китая высказались об импортных тарифах США

В тарифных войнах нет победителей, протекционизм навредит всем сторонам, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:02:00+03:00

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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. В тарифных войнах нет победителей, протекционизм навредит всем сторонам, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя импортные тарифы США. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. "Позиция Китая в отношении злоупотребления пошлинами последовательна и ясна, в таможенных и торговых войнах нет победителей, а протекционизм вредит интересам всех сторон", - сказал дипломат. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%, товары из Швейцарии - 39%. Для некоторых стран, попавших в список и не заключивших торговое соглашение с США, ставка была снижена по сравнению с изначально заявленной Трампом в апреле. Для тех стран, которые не попали в список, ставка останется базовой на уровне 10%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним. На данный момент Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.

https://ria.ru/20250708/kitaj-2027810765.html

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