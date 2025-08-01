https://ria.ru/20250801/tankery-2032825111.html

Более 850 километров берега очистили после крушения танкеров

Более 850 километров берега очистили после крушения танкеров - РИА Новости, 01.08.2025

Более 850 километров берега очистили после крушения танкеров

Более 850 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 178 тысяч тонн... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:07:00+03:00

2025-08-01T14:07:00+03:00

2025-08-01T14:24:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

краснодарский край

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 850 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщило правительство РФ."С начала работ очищено 855 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано почти 180 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Вывезено в десять специализированных организаций более 178 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Проводятся работы по утилизации загрязнённого грунта", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провёл заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Уточняется, что завершён демонтаж надстройки затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в рамках подготовки к последующей установке коффердамов. "Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано 1626 тонн замазученного грунта", - отмечает кабмин.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250726/anapa-2031607612.html

керченский пролив

краснодарский край

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крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, краснодарский край, министерство транспорта рф (минтранс россии)