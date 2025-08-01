https://ria.ru/20250801/tailand-2032910677.html

Таиланд показал иностранным военным атташе последствия атак Камбоджи

Таиланд показал иностранным военным атташе последствия атак Камбоджи - РИА Новости, 01.08.2025

Таиланд показал иностранным военным атташе последствия атак Камбоджи

Таиланд продемонстрировал иностранным дипломатам и военным атташе 19 государств последствия артиллерийских ударов Камбоджи по гражданским целям на таиландской... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:55:00+03:00

2025-08-01T19:55:00+03:00

2025-08-01T19:55:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 1 авг - РИА Новости. Таиланд продемонстрировал иностранным дипломатам и военным атташе 19 государств последствия артиллерийских ударов Камбоджи по гражданским целям на таиландской территории и рассказал о провокациях камбоджийской стороны на границе, предварявших конфликт, сообщает в пятницу сетевой телеканал The Reporters. "Представители сухопутных войск показали иностранным дипломатам и военным результаты ударов камбоджийской артиллерии по гражданским целям, которые привели к жертвам среди гражданского населения, ознакомили с историей пограничных провокаций камбоджийской стороны начиная с февраля 2025 года, хронологией событий конфликта и положением на границе в настоящее время, включая исполнение сторонами режима прекращения огня", - передает телеканал. Официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенант Винтхай Сувари отметил в выступлении перед журналистами, сопровождавшими делегацию, что все места, которые посетили в пятницу дипломаты и военные атташе, являются реальными местами боев на границе и гражданскими объектами, пострадавшими от камбоджийских ударов. Среди них подвергшийся обстрелам из РСЗО "Град" магазин на АЗС, где погибли девять гражданских лиц, включая детей, и пострадавшая от ударов артиллерии больница, расположенные в нескольких километрах от линии границы, добавил Сувари. "На камбоджийской стороне два дня назад военным атташе показали куда меньше реальных мест, где происходили события в течение конфликта", - также заявил он. Генерал добавил, что после договоренностей 28 июля камбоджийская сторона неоднократно нарушала режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие и гранатометы по различным территориям, находящимся под суверенитетом Таиланда. "Таиланд призывает международное сообщество следить за ситуацией и поддерживать двусторонние переговоры (Таиланда и Камбоджи - ред.) для решения проблем мирными средствами", - заключил он. В мероприятии приняли участие представители 19 стран, в том числе военные атташе России, КНР, США, Японии и других государств Азии, Европы и Америки. Малайзия как посредник на переговорах о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей была представлена временным исполняющим обязанности главы дипломатической миссии страны в Бангкоке. В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20250731/tailand-2032702195.html

https://ria.ru/20250730/ritual-2032435141.html

https://ria.ru/20250801/kambodzha-2032784794.html

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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей