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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы - РИА Новости, 01.08.2025
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03:25 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/svekla-2032746412.html
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы - РИА Новости, 01.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы
Свекла способствует снижению артериального давления, выведению токсинов, улучшению кроветворения, повышению уровня гемоглобина, она помогает нормализовать... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:25:00+03:00
2025-08-01T03:25:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свекла способствует снижению артериального давления, выведению токсинов, улучшению кроветворения, повышению уровня гемоглобина, она помогает нормализовать работу кишечника, очищать печень, а также укрепляет иммунитет, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Свекла является источником витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма. В ней содержатся: витамины группы B (B1, B2, B6), С и фолиевая кислота; минералы: калий, магний, железо, кальций; антиоксиданты: бетаин и антоцианы, которые помогают защищать клетки от повреждений", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что свекла способствует снижению артериального давления благодаря высокому содержанию нитратов, которые расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение. "Благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает нормализовать работу кишечника и способствует выведению токсинов. Железо, содержащееся в свекле, способствует улучшению кроветворения и повышению уровня гемоглобина, что особенно важно для людей, страдающих анемией", - добавили в ведомстве. Свекла также помогает очищать печень и выводить токсины благодаря своим природным антиоксидантам. Витамин C и другие антиоксиданты в ее составе укрепляют иммунитет и помогают организму справляться с инфекциями, пояснили в Роспотребнадзоре. "При выборе свеклы обращайте внимание на следующие моменты: свекла должна иметь гладкую, целую кожицу без трещин и повреждений. Цвет должен быть насыщенным темно-бордовым. Хорошая свекла плотная и тяжелая. Если она мягкая или вялая, это признак того, что овощ уже начал портиться", - уточнили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать свеклу среднего размера, так как слишком крупные корнеплоды могут быть менее вкусными. Если ботва присутствует, она должна быть свежей и зелёной, без желтых или увядших листьев, для долгого хранения ее лучше срезать. "У свежей свеклы должен быть приятный, землистый запах. Если есть гнилостный или кислый запах, такую свеклу лучше не покупать", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250427/repa-2013645249.html
https://ria.ru/20250514/vitaminy-2016787715.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы

В Роспотребнадзоре свеклу назвали источником витаминов и минералов

© Pixabay / Tracy LundgrenСвекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Pixabay / Tracy Lundgren
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свекла способствует снижению артериального давления, выведению токсинов, улучшению кроветворения, повышению уровня гемоглобина, она помогает нормализовать работу кишечника, очищать печень, а также укрепляет иммунитет, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Свекла является источником витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма. В ней содержатся: витамины группы B (B1, B2, B6), С и фолиевая кислота; минералы: калий, магний, железо, кальций; антиоксиданты: бетаин и антоцианы, которые помогают защищать клетки от повреждений", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что свекла способствует снижению артериального давления благодаря высокому содержанию нитратов, которые расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение.
"Благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает нормализовать работу кишечника и способствует выведению токсинов. Железо, содержащееся в свекле, способствует улучшению кроветворения и повышению уровня гемоглобина, что особенно важно для людей, страдающих анемией", - добавили в ведомстве.
Свекла также помогает очищать печень и выводить токсины благодаря своим природным антиоксидантам. Витамин C и другие антиоксиданты в ее составе укрепляют иммунитет и помогают организму справляться с инфекциями, пояснили в Роспотребнадзоре.
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"При выборе свеклы обращайте внимание на следующие моменты: свекла должна иметь гладкую, целую кожицу без трещин и повреждений. Цвет должен быть насыщенным темно-бордовым. Хорошая свекла плотная и тяжелая. Если она мягкая или вялая, это признак того, что овощ уже начал портиться", - уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать свеклу среднего размера, так как слишком крупные корнеплоды могут быть менее вкусными. Если ботва присутствует, она должна быть свежей и зелёной, без желтых или увядших листьев, для долгого хранения ее лучше срезать.
"У свежей свеклы должен быть приятный, землистый запах. Если есть гнилостный или кислый запах, такую свеклу лучше не покупать", - отметили в ведомстве.
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