https://ria.ru/20250801/svekla-2032746412.html

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы - РИА Новости, 01.08.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы

Свекла способствует снижению артериального давления, выведению токсинов, улучшению кроветворения, повышению уровня гемоглобина, она помогает нормализовать... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:25:00+03:00

2025-08-01T03:25:00+03:00

2025-08-01T03:25:00+03:00

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свекла способствует снижению артериального давления, выведению токсинов, улучшению кроветворения, повышению уровня гемоглобина, она помогает нормализовать работу кишечника, очищать печень, а также укрепляет иммунитет, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Свекла является источником витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма. В ней содержатся: витамины группы B (B1, B2, B6), С и фолиевая кислота; минералы: калий, магний, железо, кальций; антиоксиданты: бетаин и антоцианы, которые помогают защищать клетки от повреждений", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что свекла способствует снижению артериального давления благодаря высокому содержанию нитратов, которые расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение. "Благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает нормализовать работу кишечника и способствует выведению токсинов. Железо, содержащееся в свекле, способствует улучшению кроветворения и повышению уровня гемоглобина, что особенно важно для людей, страдающих анемией", - добавили в ведомстве. Свекла также помогает очищать печень и выводить токсины благодаря своим природным антиоксидантам. Витамин C и другие антиоксиданты в ее составе укрепляют иммунитет и помогают организму справляться с инфекциями, пояснили в Роспотребнадзоре. "При выборе свеклы обращайте внимание на следующие моменты: свекла должна иметь гладкую, целую кожицу без трещин и повреждений. Цвет должен быть насыщенным темно-бордовым. Хорошая свекла плотная и тяжелая. Если она мягкая или вялая, это признак того, что овощ уже начал портиться", - уточнили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать свеклу среднего размера, так как слишком крупные корнеплоды могут быть менее вкусными. Если ботва присутствует, она должна быть свежей и зелёной, без желтых или увядших листьев, для долгого хранения ее лучше срезать. "У свежей свеклы должен быть приятный, землистый запах. Если есть гнилостный или кислый запах, такую свеклу лучше не покупать", - отметили в ведомстве.

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https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество