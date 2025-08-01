https://ria.ru/20250801/sumy-2032812350.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
В Сумах прогремели взрывы
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:17:00+03:00
2025-08-01T13:17:00+03:00
2025-08-01T14:32:00+03:00
в мире
сумы
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прогремел взрыв", — говорится в публикации в Telegram-канале.Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 13:10 звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф
В мире, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах во время воздушной тревоги прогремели два взрыва