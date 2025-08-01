https://ria.ru/20250801/sumy-2032812350.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025

В Сумах прогремели взрывы

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:17:00+03:00

2025-08-01T13:17:00+03:00

2025-08-01T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прогремел взрыв", — говорится в публикации в Telegram-канале.Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 13:10 звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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