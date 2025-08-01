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В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 01.08.2025 (обновлено: 14:32 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/sumy-2032812350.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
В Сумах прогремели взрывы
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:17:00+03:00
2025-08-01T14:32:00+03:00
в мире
сумы
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прогремел взрыв", — говорится в публикации в Telegram-канале.Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 13:10 звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, сумы, украина, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф
В мире, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах во время воздушной тревоги прогремели два взрыва

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Сумах прогремел взрыв", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 13:10 звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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