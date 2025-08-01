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Суд арестовал начальника филиала "Трансэнерго" РЖД по делу о мошенничестве
Суд арестовал начальника филиала "Трансэнерго" РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.08.2025
Суд арестовал начальника филиала "Трансэнерго" РЖД по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал директора по энергетическому комплексу - начальника филиала "Трансэнерго" ОАО "РЖД" Валентина Санько, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:41:00+03:00
2025-08-01T22:41:00+03:00
2025-08-01T22:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал директора по энергетическому комплексу - начальника филиала "Трансэнерго" ОАО "РЖД" Валентина Санько, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.), на срок один месяц 24 суток", - сказали в суде. Также по данному делу арестован второй фигурант, Алексей Селяков. Суть уголовного дела в суде не уточнили.
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Происшествия, Москва, Россия, РЖД
Суд арестовал начальника филиала "Трансэнерго" РЖД по делу о мошенничестве
Суд арестовал начальника филиала "Трансэнерго" РЖД Санько из-за мошенничества