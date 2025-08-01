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Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 01.08.2025
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Суд оштрафовал главного редактора "Спорт24" Самвела Авакяна на 400 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:35:00+03:00
2025-08-01T22:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал главного редактора "Спорт24" Самвела Авакяна на 400 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 374 Таганского района города Москвы должностное лицо - главный редактор сетевого издания "Спорт24" - Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 6.21. КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказали в суде. Отмечается, что суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.
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Москва, Россия, Происшествия
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Суд оштрафовал главного редактора "Спорт24" Авакяна на 400 тысяч рублей