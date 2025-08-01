Рейтинг@Mail.ru
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sud-2032922439.html
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 01.08.2025
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Суд оштрафовал главного редактора "Спорт24" Самвела Авакяна на 400 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:35:00+03:00
2025-08-01T22:35:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал главного редактора "Спорт24" Самвела Авакяна на 400 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 374 Таганского района города Москвы должностное лицо - главный редактор сетевого издания "Спорт24" - Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 6.21. КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказали в суде. Отмечается, что суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250218/telekanal-2000068938.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд оштрафовал главного редактора "Спорт24" Авакяна на 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал главного редактора "Спорт24" Самвела Авакяна на 400 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 374 Таганского района города Москвы должностное лицо - главный редактор сетевого издания "Спорт24" - Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 6.21. КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказали в суде.
Отмечается, что суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Телеканал "ТВ Центр" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* среди детей
18 февраля, 15:08
 
МоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала